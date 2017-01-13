Мэрия Симферополя заверяет, что коммунальщики перешли на «усиленный режим работы» из-за снегопадов

«В условиях зимы специальная техника МУП “Экоград” постоянно находится в дежурном режиме и при поступлении информации об ухудшении погодных условий от городской Единой дежурно-диспетчерской службы “1563” или соответствующей оперативной информации от ГИБДД незамедлительно выезжает по установленным маршрутам для обеспечения противогололедной обработки и расчистки улиц», — говорится в сообщении.

По информации симферопольской мэрии, сегодня на улицы города вышло 5 единиц специализированной техники. По состоянию на текущий момент израсходовано 186 тонн песчано-солевой смеси и 1,5 тонны реагентов.

«В первую очередь обрабатываются аварийно-опасные участки, спуски и подъемы», — утверждают в администрации.

В свою очередь предприятие «ДРСУ-Крым» задействовало 4 специализированных трактора для очистки снега и уборки тротуаров.

«Еще 4 трактора, спецпогрузчик и 3 самосвала работают по очистке городских улиц. С 6 часов утра на городских улицах работают 105 дворников, в течение дня уборка на придомовых территориях будет также осуществляться силами дворников городских предприятий “Жилсервисов” и управляющих компаний», — сказано в сообщении.