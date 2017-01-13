Составлен список крупнейших археологических открытий 2016 года

«Братские могилы» афинских мятежников Во время раскопок греческого некрополя рядом с портовым городом Фалерог в братских могилах нашли останки 80 мужчин, закованных в цепи. Возраст большинства из них от 20 до 30 лет. Все они были убиты одинаковыми ударами в голову. Благодаря находке нескольких предметов могилы удалось датировать третьей четвертью VII в. до н.э.

Вероятнее всего погребенные были участниками одного из мятежей или столкновений между аристократами, которые в результате привели к установлению в Афинах демократии.

Антикитерский человек Одно из самых удивительных открытий в истории археологии и древнегреческой истории было совершено в начале прошлого века, в 1901 году, когда водолазы обнаружили остов древнеримского судна у берегов острова Антикитера. В трюме этого корабля они нашли необычное механическое устройство, состоявшее из нескольких десятков шестерен и циферблатов, которое было названо Антикитерским механизмом. Однако в августе 2016 года археологи из Океанографического института Вудс-Хоул обнаружили рядом с кораблем фрагменты черепа и другие останки человека. Кости принадлежат молодому мужчине, которому было меньше 20 лет, и его ДНК обещает много сюрпризов.

Затерянные города в Камбодже На территории северо-западной Камбоджи в области Ангкор, которая долгое время оставалась terra incognita из-за густых лесов, при помощи лазерного сканирования удалось обнаружить несколько городских центров времен Кхмерской империи (IX-XIII вв.). Исследования показали, что провинциальные города империи были очень похожи на столицу — Ангкор: у них была такая же правильная «шахматная» планировка, рвы, огромные каналы и резервуары для воды, а также насыпи, назначение которых пока неизвестно.

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Открытие может бросить вызов теории о том, как развивалась кхмерская империя, как переживала расцвет и упадок, и какую роль в этом процессе играли климат и технология управления водными ресурсами. Древнейшее платье Остатки платья были найдены в Египте в 1913 году, больше 60 лет они пролежали в хранилище, пока в 1977 году реставраторы не начали собирать их воедино. Оказалось, что куски ткани, вразнобой хранившиеся в музее, были когда-то платьем. Установить дату его изготовления пытались множество раз, но результаты никого не устраивали: разброс датировок оказывался слишком широк. Удовлетворительные цифры удалось получить только в 2015 году, а опубликовали их в 2016.

Вывод исследователей такой: платье сделали между 3482 до 3102 гг. до н. э.

То есть оно действительно древнейшее из сохранившихся.

Древнейшее упоминание Лондона При строительстве в лондонском Сити была найдена коллекция из 400 восковых табличек — цер, которые относятся к первому веку нашей эры и являются древнейшими британскими рукописными текстами. Слой воска на церах не сохранился, но многие надписи можно прочитать благодаря тому что писцы часто слишком сильно нажимали на стило, которое продавливало воск до самого дерева. Среди разнообразных текстов бытового и юридического содержания наиболее важной представляются дощечка с древнейшим упоминанием Лондона.

Она датируется примерно 65−85 гг. н.э., а сама надпись представляет собой часть «почтового» адреса: «Londinio Mogontio», что переводится как «Могонтию (кельтское имя) в Лондон».

Место казни салемских ведьм Судебные процессы над так называемыми салемскими ведьмами происходили в поселениях Нового Света. С февраля 1692 по май 1693 года 19 человек были казнены через повешение. Несмотря на то, что событие было задокументировано во множестве письменных источников, немало вопросов остается по сей день. В 2016 году группе американских исследователей удалось определить место казни с достаточной достоверностью.

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Женщин казнили на скальном обнажении под названием уступ Проктора (Proctor’s Ledge). В XVII веке этот уступ в холмах за пределами городской черты, а сейчас находится внутри города. Сейчас этот участок земли окружен домами. Женское захоронение в Перу Погребение возрастом 4600 лет раскопали в Асперо. Перед археологами находились останки 45-летней женщины, чью одежду украшали ракушки рода Spondylus, которые были знаками власти у андских культур. В могилу положили также статуэтки морских птиц и обезьян. Такие находки говорят о том что женщины могли занимать значительно более высокий социальный статус чем предполагалось раньше.

Постройки неандертальцев В начале 90-х годов в пещере Брюникель на юге Франции нашли странную конструкцию: несколько концентрических колец, сложенных из целых и разбитых на части сталагмитов. Рядом обнаружили обожженную кость медведя, которую радиоуглеродным методом датировали сорока семью тысячами лет назад.

В этом году исследователи определили возраст самих сталагмитов с помощью уран-ториевого метода. Он оказался намного большим: 176 000 лет.

В то время единственными людьми, которые жили в Европе, были неандертальцы. Зачем им понадобилась такая сложная конструкция, непонятно.

Жертвы конфликта давностью в 10 000 лет Археологи из Кембриджского университета исследовали берега озера Туркана в Кении, где нашли следы битвы между разными группами охотников-собирателей, жившими более 10 000 лет назад. В массовом захоронении было найдено восемь мужчин, восемь женщин и шесть детей. Также ещё пять взрослых, чей пол установить не удалось. Одна из женщин была беременной. Судя по состоянию костей и позам, все они умерли насильственной смертью. Вмятины на черепах и другие повреждения костей говорят о том, что орудиями убийства им служили стрелы и другое примитивное оружие. Находки орудий из обсидиана свидетельствуют о том что убитые пришли издалека и, были убиты, очевидно в результате конфликта вызванного борьбой за пищевые ресурсы.