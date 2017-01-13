В январе свердловские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей
В январе свердловские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей.
В январе свердловские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей.
Единоразовую выплату в 5 тысяч рублей получит миллион 337 тысяч свердловских пенсионеров. Деньги должны перечислить уже в январе.
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Выплата стала заменой индексации пенсий во второй половине прошлого года. В этом повышение уже будет проведено. Увеличение страховой выплаты на 5,4 процента в феврале произойдёт для неработающих пенсионеров. В апреле повысится и социальная выплата.
Перерасчёт для пенсионеров, работавших в 2016 году, пройдёт в августе. Для получателей материнского капитала изменений не будет. Выплата в 2017 году останется той же — 453 тысячи 26 рублей.