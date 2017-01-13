В январе свердловские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей.

Единоразовую выплату в 5 тысяч рублей получит миллион 337 тысяч свердловских пенсионеров. Деньги должны перечислить уже в январе.

«Обращаться с каким-либо заявлением в Пенсионный фонд не требуется. Если гражданин получает одновременно две пенсии, осуществляется одна выплата. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться вместе с пенсией за январь получателям, у которых доставка пенсии на дом с 13 числа и по окончанию уплатного периода», — пояснила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина.

Выплата стала заменой индексации пенсий во второй половине прошлого года. В этом повышение уже будет проведено. Увеличение страховой выплаты на 5,4 процента в феврале произойдёт для неработающих пенсионеров. В апреле повысится и социальная выплата.

Перерасчёт для пенсионеров, работавших в 2016 году, пройдёт в августе. Для получателей материнского капитала изменений не будет. Выплата в 2017 году останется той же — 453 тысячи 26 рублей.