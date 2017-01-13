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13:42 (мск), источник: Publika.md

560 граждан Молдовы пытались в прошлом году пересечь границу по фальшивым документам

560 граждан Молдовы задержали в прошлом году при попытке пересечь госграницу по фальшивым документам.

Источник: Publika.md

Как отмечают в Погранполиции, это почти на 27% больше, чем в 2015-ом, когда зарегистрировали немногим более 440 подобных случаев.

Среди выявленных поддельных документов больше всего автостраховок «Зелёная карта» — свыше 200 штук. Обнаружено 154 сфальсифицированные нотариальные доверенности и 82 талона техосмотра. Фальшивые водительские права находили 63 раза, паспорта 49 раз. Выявили также 32 поддельных техпаспорта. Большинство подделок обнаружили на пунктах пересечения молдо-украинской границы.

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