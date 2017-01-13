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13:51 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Серьезные изменения ждут систему общественного транспорта в Уральской столице

Серьезные изменения ждут систему общественного транспорта в Уральской столице.

Источник: Вести - Екатеринбург

Систему общественного транспорта в Екатеринбурге ждут серьезные изменения — этим летом должны закрыть более ста маршрутов.

В трамвай некоторые екатеринбуржцы буквально забегают. Ведь ждать следующий придется слишком долго, сетуют пассажиры общественного транспорта.

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Стоять на остановке больше не придется, уверяют разработчики новой схемы движения общественного транспорта. Они предложили убрать с улиц города 87 автобусных, 18 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов, которые так или иначе дублируют друг друга.

Компенсируя это, на существующих и новых направлениях транспорт будет ходить чаще.

«Если сейчас человек приходит на остановку, на которой ходит 20 маршрутов, и он ждет какого-то одного из них, который довезет его без пересадки до нужной ему точки. Сейчас ему не нужно так делать. Даже если он на маршруте с какой-то улицы не доедет напрямую, он всё равно садится в первый трамвай или автобус, доезжает до пересадочного узла, ждет пару минут, садится на другой маршрут и доезжает до нужной ему точки», — объясняет представитель компании-разработчика новой транспортной схемы Владимир Злоказов.

Новая транспортная схема была представлена минувшим летом на выставке «Иннопром». А накануне администрация города окончательно утвердила все изменения. Они вступят в силу с 1 июля 2017 года.

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«Сегодняшняя маршрутная сеть стоит порядка 7,5 миллиардов рублей. Что это значит? То количество подвижного состава, которое должно работать по этой маршрутной сети, оно стоит 7,5 миллиарда. Выручки получают транспортные предприятия в среднем около 3 млрд рублей. Разрыв свыше 4-х миллиардов рублей по новому закону должны компенсировать бюджеты различных уровней», — сказал заместитель главы Екатеринбурга Евгений Липович.

Именно экономикой и продиктованы изменения транспортной схемы. Но несмотря на это, проезд для пассажиров даже со всеми пересадками, возможно, будет обходиться дешевле. Один из вариантов — единый билет на 90 минут.

Остановка «Цирк» может стать одним из мест пересадки: здесь сразу несколько трамвайных линий, станция метро и автобусные остановки. Чтобы попасть в другую часть города, достаточно лишь перейти дорогу.

Тем не менее многие екатеринбуржцы серьезно обеспокоены грядущими изменениями. В Интернете уже начался сбор подписей об отмене постановления городской администрации. Свою позицию по этому поводу высказал и губернатор региона.

Цитата: «Сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утвержденных новациях в системе городского транспорта вызывают самую серьезную обеспокоенность горожан. А общественным транспортом в Екатеринбурге регулярно пользуются и тысячи жителей других муниципалитетов Свердловской области. Поэтому, уверен, новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений».

Екатеринбург стал первым городом России, где транспортная схема меняется впервые со времен СССР. И в этом он перенимает опыт европейских городов. На Западе подобные реформы проведены 10, а то и 15 лет назад.

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