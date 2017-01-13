Серьезные изменения ждут систему общественного транспорта в Уральской столице
Серьезные изменения ждут систему общественного транспорта в Уральской столице.
Серьезные изменения ждут систему общественного транспорта в Уральской столице.
Систему общественного транспорта в Екатеринбурге ждут серьезные изменения — этим летом должны закрыть более ста маршрутов.
В трамвай некоторые екатеринбуржцы буквально забегают. Ведь ждать следующий придется слишком долго, сетуют пассажиры общественного транспорта.
Стоять на остановке больше не придется, уверяют разработчики новой схемы движения общественного транспорта. Они предложили убрать с улиц города 87 автобусных, 18 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов, которые так или иначе дублируют друг друга.
Компенсируя это, на существующих и новых направлениях транспорт будет ходить чаще.
«Если сейчас человек приходит на остановку, на которой ходит 20 маршрутов, и он ждет
Новая транспортная схема была представлена минувшим летом на выставке «Иннопром». А накануне администрация города окончательно утвердила все изменения. Они вступят в силу с 1 июля 2017 года.
«Сегодняшняя маршрутная сеть стоит порядка 7,5 миллиардов рублей. Что это значит? То количество подвижного состава, которое должно работать по этой маршрутной сети, оно стоит 7,5 миллиарда. Выручки получают транспортные предприятия в среднем около 3 млрд рублей. Разрыв свыше 4-х миллиардов рублей по новому закону должны компенсировать бюджеты различных уровней», — сказал заместитель главы Екатеринбурга Евгений Липович.
Именно экономикой и продиктованы изменения транспортной схемы. Но несмотря на это, проезд для пассажиров даже со всеми пересадками, возможно, будет обходиться дешевле. Один из вариантов — единый билет на 90 минут.
Остановка «Цирк» может стать одним из мест пересадки: здесь сразу несколько трамвайных линий, станция метро и автобусные остановки. Чтобы попасть в другую часть города, достаточно лишь перейти дорогу.
Тем не менее многие екатеринбуржцы серьезно обеспокоены грядущими изменениями. В Интернете уже начался сбор подписей об отмене постановления городской администрации. Свою позицию по этому поводу высказал и губернатор региона.
Цитата: «Сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утвержденных новациях в системе городского транспорта вызывают самую серьезную обеспокоенность горожан. А общественным транспортом в Екатеринбурге регулярно пользуются и тысячи жителей других муниципалитетов Свердловской области. Поэтому, уверен, новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений».
Екатеринбург стал первым городом России, где транспортная схема меняется впервые со времен СССР. И в этом он перенимает опыт европейских городов. На Западе подобные реформы проведены 10, а то и 15 лет назад.