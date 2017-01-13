Серьезные изменения ждут систему общественного транспорта в Уральской столице.

Стоять на остановке больше не придется, уверяют разработчики новой схемы движения общественного транспорта. Они предложили убрать с улиц города 87 автобусных, 18 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов, которые так или иначе дублируют друг друга.

Компенсируя это, на существующих и новых направлениях транспорт будет ходить чаще.

«Если сейчас человек приходит на остановку, на которой ходит 20 маршрутов, и он ждет какого-то одного из них, который довезет его без пересадки до нужной ему точки. Сейчас ему не нужно так делать. Даже если он на маршруте с какой-то улицы не доедет напрямую, он всё равно садится в первый трамвай или автобус, доезжает до пересадочного узла, ждет пару минут, садится на другой маршрут и доезжает до нужной ему точки», — объясняет представитель компании-разработчика новой транспортной схемы Владимир Злоказов.

Новая транспортная схема была представлена минувшим летом на выставке «Иннопром». А накануне администрация города окончательно утвердила все изменения. Они вступят в силу с 1 июля 2017 года.