40 женщин из Новосибирска отправились служить по контракту в армию
Всего из Новосибирской области по контракту отправились служить более тысячи человек, рассказали представители Минобороны.
Всего из Новосибирской области по контракту отправились служить более тысячи человек, рассказали представители Минобороны.
40 женщин из Новосибирска отправились служить по контракту в армию, об этом рассказали представители Министерства обороны в
«В 2016 году на службу по контракту из Новосибирской области отправились 1017 человек, из них женщин — 40 человек, юношей с высшим образованием — 85 человек», — рассказал начальник пункта отбора по контракту граждан НСО Николай Подгорный.
По словам подполковника Подгорного, к женщинам применяются те же требования при отборе, что и к мужчинам — отличное состояние здоровья и наличие образования.
Чаще всего женщины в вооруженных силах служат в войсках связи и наблюдения, а также в медицине.
В осенний призыв в Новосибирской области на срочную военную службу были призваны 2,5 тысячи человек, 15 человек отправились в президентский полк, 17 человек — в научные роты.