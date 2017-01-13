Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Собчак впервые показала сына
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали о новой "первой леди" Белоруссии
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Так раздеваться не требуется": Васильев о наряде Брежневой
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

40 женщин из Новосибирска отправились служить по контракту в армию

Всего из Новосибирской области по контракту отправились служить более тысячи человек, рассказали представители Минобороны.

Источник: Вести - Новосибирск

40 женщин из Новосибирска отправились служить по контракту в армию, об этом рассказали представители Министерства обороны в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

«В 2016 году на службу по контракту из Новосибирской области отправились 1017 человек, из них женщин — 40 человек, юношей с высшим образованием — 85 человек», — рассказал начальник пункта отбора по контракту граждан НСО Николай Подгорный.

По словам подполковника Подгорного, к женщинам применяются те же требования при отборе, что и к мужчинам — отличное состояние здоровья и наличие образования.

Чаще всего женщины в вооруженных силах служат в войсках связи и наблюдения, а также в медицине.

В осенний призыв в Новосибирской области на срочную военную службу были призваны 2,5 тысячи человек, 15 человек отправились в президентский полк, 17 человек — в научные роты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новосибирские инженеры придумали, как вывести с орбиты отработанные спутники
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые рассказали о "масштабных" фальсификациях на выборах в ГД
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут На что смотреть в первую очередь при покупке подержанной «Шнивы»? Мы составили список из 10 самых проблемных мест тольяттинского внедорожника под брендом Chevrolet
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь