40 женщин из Новосибирска отправились служить по контракту в армию, об этом рассказали представители Министерства обороны в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

«В 2016 году на службу по контракту из Новосибирской области отправились 1017 человек, из них женщин — 40 человек, юношей с высшим образованием — 85 человек», — рассказал начальник пункта отбора по контракту граждан НСО Николай Подгорный.

По словам подполковника Подгорного, к женщинам применяются те же требования при отборе, что и к мужчинам — отличное состояние здоровья и наличие образования.

Чаще всего женщины в вооруженных силах служат в войсках связи и наблюдения, а также в медицине.

В осенний призыв в Новосибирской области на срочную военную службу были призваны 2,5 тысячи человек, 15 человек отправились в президентский полк, 17 человек — в научные роты.