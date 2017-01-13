Новосибирские призывники предпочитают служить в ВДВ и разведке
Среди самых популярных направлений службы у призывников в НСО также оказался морской флот, рассказали представители Минобороны.
Среди самых популярных направлений службы у призывников в НСО также оказался морской флот, рассказали представители Минобороны.
Новосибирские призывники предпочитают служить в ВДВ и разведке, об этом рассказали представители Министерства обороны в
«Последние пять лет призывники активно выражают желание служить в элитных войсках — ВДВ, разведке, в спецназе. В последнее время мы также наблюдаем всплеск интереса у к службе во флоте и в морской пехоте. Призывников не пугают суровые условия, но попадают не все», — заявил военный комиссар Новосибирской области Анатолий Недопака.
«Чаще всего причиной отказа призывникам в службе становятся психические заболевания, на втором месте — заболевания
В осенний призыв в Новосибирской области на срочную военную службу были призваны 2,5 тысячи человек, 15 человек отправились в президентский полк, 17 человек — в научные роты.