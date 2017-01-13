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14:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские призывники предпочитают служить в ВДВ и разведке

Среди самых популярных направлений службы у призывников в НСО также оказался морской флот, рассказали представители Минобороны.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские призывники предпочитают служить в ВДВ и разведке, об этом рассказали представители Министерства обороны в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

«Последние пять лет призывники активно выражают желание служить в элитных войсках — ВДВ, разведке, в спецназе. В последнее время мы также наблюдаем всплеск интереса у к службе во флоте и в морской пехоте. Призывников не пугают суровые условия, но попадают не все», — заявил военный комиссар Новосибирской области Анатолий Недопака.

«Чаще всего причиной отказа призывникам в службе становятся психические заболевания, на втором месте — заболевания костно-мышечной системы, на третьем месте — болезни кровообращения», — заявил председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата НСО Евгений Шведов.

В осенний призыв в Новосибирской области на срочную военную службу были призваны 2,5 тысячи человек, 15 человек отправились в президентский полк, 17 человек — в научные роты.

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