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14:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

15 человек из Новосибирска отправились служить в Президентский полк

Всего из Новосибирской области служить в вооруженные силы отправились 2,5 тысячи человек, рассказали представители Минобороны.

15 человек из Новосибирска отправились служить в Президентский полк, об этом рассказали представители Министерства обороны в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

«В 2016 году из Новосибирской области 15 человек отправились для прохождения военной службы в Президентском полку и 17 новобранцев с высшим образованием — в научные роты», — заявил военный комиссар Новосибирской области Анатолий Недопака.

Всего из Новосибирской области в осенний призыв служить в вооруженные силы отправились 2,5 тысячи человек. 2,3 тысячи человек отправились служить по линии Минобороны, 158 человек по линии ДОСААФ — это водители автомобилей категорий «С», «Д», «Е», автомеханики и другие.

Коэффициент годности призывников в регионе составил 72,8%.

«Чаще всего причиной отказа призывникам в службе становятся психические заболевания, на втором месте — заболевания костно-мышечной системы, на третьем месте — болезни кровообращения», — заявил председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата НСО Евгений Шведов.

Средний возраст призывников в Новосибирской области составляет 20 лет.

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