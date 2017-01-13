15 человек из Новосибирска отправились служить в Президентский полк
Всего из Новосибирской области служить в вооруженные силы отправились 2,5 тысячи человек, рассказали представители Минобороны.
Всего из Новосибирской области служить в вооруженные силы отправились 2,5 тысячи человек, рассказали представители Минобороны.
15 человек из Новосибирска отправились служить в Президентский полк, об этом рассказали представители Министерства обороны в
«В 2016 году из Новосибирской области 15 человек отправились для прохождения военной службы в Президентском полку и 17 новобранцев с высшим образованием — в научные роты», — заявил военный комиссар Новосибирской области Анатолий Недопака.
Всего из Новосибирской области в осенний призыв служить в вооруженные силы отправились 2,5 тысячи человек. 2,3 тысячи человек отправились служить по линии Минобороны, 158 человек по линии ДОСААФ — это водители автомобилей категорий «С», «Д», «Е», автомеханики и другие.
Коэффициент годности призывников в регионе составил 72,8%.
«Чаще всего причиной отказа призывникам в службе становятся психические заболевания, на втором месте — заболевания
Средний возраст призывников в Новосибирской области составляет 20 лет.