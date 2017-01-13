Только один каток из 17 в Челябинске признали пригодным для катания

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

Активисты ОНФ проверили катки во дворах Тракторозаводского района и выяснили, что реализация контрактов по заливке и обслуживанию придомовых хоккейных коробок ведется на крайне низком уровне. Так, во дворе дома № 2А по улице Хохрякова каток наспех залили накануне приезда общественников, лед имеет неровную поверхность, при этом грязный снег с автодороги свален на тропинке, ведущей на хоккейный корт. Каток на улице Хохрякова, 10А, по словам местных жителей, был залит один раз в середине декабря В соседнем дворе на хоккейном корте владельцы собак выгуливают своих питомцев.

Только один каток соответствовал всем требованиям, его отчищают от снега и мусора и периодически заливают. Однако выяснилось, что его содержанием занимается местный энтузиаст, а не подрядчик, выигравший госконтракт.

«В Челябинске есть три коммерческие организации, выигравшие тендеры по заливке и обслуживанию придомовых хоккейных коробок. Общая сумма контрактов превышает 2 млн 360 тыс. руб. По итогу мониторинга можно сказать, что хоккейные коробки находятся в удручающем состоянии. Кататься на большинстве из них либо невозможно, либо опасно для жизни из-за того, что не соблюдаются условия контрактов. Подрядчики осуществили только первый этап — залили катки. Однако в январе они должны три раза в неделю осуществлять заливку и проводить очистку хоккейных коробок и прилегающей территории от снега и мусора, что ими не производится», — отметил член ОНФ Антон Неверов.

По оценкам активистов ОНФ, аналогичная ситуация наблюдается и в других районах города. Теперь общественники намерены ознакомить с результатами своей проверки администрацию города.