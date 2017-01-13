Только один каток из 17 в Челябинске признали пригодным для катания
В Челябинске общественники проинспектировали ледовые катки во дворах города. Из 17 проверенных только один каток соответствовал всем требованиям.
В Челябинске общественники проинспектировали ледовые катки во дворах города. Из 17 проверенных только один каток соответствовал всем требованиям.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Активисты ОНФ проверили катки во дворах Тракторозаводского района и выяснили, что реализация контрактов по заливке и обслуживанию придомовых хоккейных коробок ведется на крайне низком уровне. Так, во дворе дома № 2А по улице Хохрякова каток наспех залили накануне приезда общественников, лед имеет неровную поверхность, при этом грязный снег с автодороги свален на тропинке, ведущей на хоккейный корт. Каток на улице Хохрякова, 10А, по словам местных жителей, был залит один раз в середине декабря В соседнем дворе на хоккейном корте владельцы собак выгуливают своих питомцев.
Только один каток соответствовал всем требованиям, его отчищают от снега и мусора и периодически заливают. Однако выяснилось, что его содержанием занимается местный энтузиаст, а не подрядчик, выигравший госконтракт.
«В Челябинске есть три коммерческие организации, выигравшие тендеры по заливке и обслуживанию придомовых хоккейных коробок. Общая сумма контрактов превышает 2 млн 360 тыс. руб. По итогу мониторинга можно сказать, что хоккейные коробки находятся в удручающем состоянии. Кататься на большинстве из них либо невозможно, либо опасно для жизни
По оценкам активистов ОНФ, аналогичная ситуация наблюдается и в других районах города. Теперь общественники намерены ознакомить с результатами своей проверки администрацию города.