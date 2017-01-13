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13:43 (мск), источник: АиФ Омск

Погода в Омске: 14 и 15 января будут тёплыми и снежными

Пятничный прогноз от «АиФ в Омске» расскажет о погоде на предстоящих выходных.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы распланировать первые после новогодних каникул выходные дни в 2017 году, прежде всего, нужно знать, какую погоду ожидают синоптики в ближайшие дни.

Судя по прогнозу, можно отправляться на тихую прогулку в парк или сделать ставку на активный отдых, например, покататься на лыжах, коньках или с горки. И, наконец, взбодриться после первой рабочей недели. Но никто не запрещает любоваться огромными хлопьями снега, пролетающими мимо вашего окна.

Погода на прошедшей неделе была переменчивой и, по большей части, морозной. Поэтому выходные станут настоящим подарком.

В ночь с 13 на 14 января ожидается снег и температура −14…−19°С, при прояснении до −22…−27°С. Подует южный и юго-восточный ветер 5−10 м/с.

Завтра, 14 января, он сохранит своё направление и скорость. По-прежнему будет идти снег, а за окном потеплеет до −8…−13°С, по северо-востоку области будет холоднее −15…−20°С.

15 января местами пройдёт небольшой снег. Также юго-западный, южный ветер 3−8 м/с. Ночью температура опустится до −13…−18°С, при прояснении до -25°С. Днём снова потеплеет до −10…−15°С.

Благоприятная погода сохранится и в понедельник 16 января сохранится небольшой снег. Ветер станет ещё менее ощутимым — подует с юго-востока со скоростью 2−7 м/с. Ночь будет тёплая: −14…−19°С, при прояснении до -26°С, днём столбик термометра поднимется до −12…−17°С.

«Влияние антициклонального поля обусловит умеренно морозную погоду на следующей неделе. Местами пройдёт небольшой снег, утром возможен туман, слабая изморозь. Преобладающая температура ночью −15… −20°С, при прояснении до -25°С, днём −10… −15°С», — рассказала Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Обь-Иртышского УГМС.

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