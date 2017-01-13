Погода в Омске: 14 и 15 января будут тёплыми и снежными
Пятничный прогноз от «АиФ в Омске» расскажет о погоде на предстоящих выходных.
Пятничный прогноз от «АиФ в Омске» расскажет о погоде на предстоящих выходных.
Чтобы распланировать первые после новогодних каникул выходные дни в 2017 году, прежде всего, нужно знать, какую погоду ожидают синоптики в ближайшие дни.
Судя по прогнозу, можно отправляться на тихую прогулку в парк или сделать ставку на активный отдых, например, покататься на лыжах, коньках или с горки. И, наконец, взбодриться после первой рабочей недели. Но никто не запрещает любоваться огромными хлопьями снега, пролетающими мимо вашего окна.
Погода на прошедшей неделе была переменчивой и, по большей части, морозной. Поэтому выходные станут настоящим подарком.
В ночь с 13 на 14 января ожидается снег и температура −14…−19°С, при прояснении до −22…−27°С. Подует южный и
Завтра, 14 января, он сохранит своё направление и скорость.
15 января местами пройдёт небольшой снег. Также
Благоприятная погода сохранится и в понедельник 16 января сохранится небольшой снег. Ветер станет ещё менее ощутимым — подует с
«Влияние антициклонального поля обусловит умеренно морозную погоду на следующей неделе. Местами пройдёт небольшой снег, утром возможен туман, слабая изморозь. Преобладающая температура ночью −15… −20°С, при прояснении до -25°С, днём −10… −15°С», — рассказала Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра