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14:18 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

По факту видеоскандала в уфимской больнице возбуждено уголовное дело

Напомним, в уфимской больнице пенсионерка вынуждена была добираться ползком по лестнице до рентген-кабинета на втором этаже здания.

У женщины был перелом ноги, а лифт в медучреждении уже давно не работает. При этом никто из персонала не спешил помочь пациентке. Видеозапись инцидента быстро распространилась в интернете. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации была организована доследственная проверка на предмет безопасности оказываемых поликлиникой услуг.

Накануне Глава региона Рустэм Хамитов поручил уволить руководителя больницы № 13. А сегодня по факту видеоскандала возбудили уголовное дело.

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