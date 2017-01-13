По факту видеоскандала в уфимской больнице возбуждено уголовное дело
Напомним, в уфимской больнице пенсионерка вынуждена была добираться ползком по лестнице до
Напомним, в уфимской больнице пенсионерка вынуждена была добираться ползком по лестнице до
У женщины был перелом ноги, а лифт в медучреждении уже давно не работает. При этом никто из персонала не спешил помочь пациентке. Видеозапись инцидента быстро распространилась в интернете. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации была организована доследственная проверка на предмет безопасности оказываемых поликлиникой услуг.
Накануне Глава региона Рустэм Хамитов поручил уволить руководителя больницы № 13. А сегодня по факту видеоскандала возбудили уголовное дело.