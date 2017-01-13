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16:53 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи отметят 500 дней до старта ЧМ-2018 по футболу

28 января в Сочи пройдет праздник, на котором жители и гости курорта отметят 500 дней до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: Вести Сочи

Основные мероприятия развернутся на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Начало в 16:00 на площади перед зданием ратуши, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В программе праздника — автограф-сессия знаменитого советского футболиста Евгения Ловчева.

Для гостей выступят российский певец Сергей Крылов, участник шоу «Голос» Армен Авджан, лучшие танцевальные и вокальные коллективы Сочи.

Кроме того, зрителей ожидает «Шоу льда и огня», викторина для болельщиков и футбольный фристайл. Завершится праздник фейерверком.

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