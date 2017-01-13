В Сочи отметят 500 дней до старта ЧМ-2018 по футболу
28 января в Сочи пройдет праздник, на котором жители и гости курорта отметят 500 дней до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года.
28 января в Сочи пройдет праздник, на котором жители и гости курорта отметят 500 дней до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Основные мероприятия развернутся на горнолыжном курорте «Роза Хутор».
Начало в 16:00 на площади перед зданием ратуши, сообщает
В программе праздника —
Для гостей выступят российский певец Сергей Крылов, участник шоу «Голос» Армен Авджан, лучшие танцевальные и вокальные коллективы Сочи.
Кроме того, зрителей ожидает «Шоу льда и огня», викторина для болельщиков и футбольный фристайл. Завершится праздник фейерверком.