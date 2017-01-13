Волгоградский аэропорт отменил 2 рейса в Москву из-за тумана

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в аэропорту, воздушная гавань была вынуждена отменить рейс в 13:30 из Москвы в Волгоград и рейс в столицу из Волгограда в 14:30. О том, будут ли отменены еще какие-либо рейсы, пока неизвестно.

Синоптики отмечают, что влажность воздуха в Волгограде в пятницу, 13 января, составляет 99%. Туман будет в городе весь день. Местами ожидаются дожди.