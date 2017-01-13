Волгоградский аэропорт отменил 2 рейса в Москву из-за тумана
Международный аэропорт Волгоград отменил два рейса в столицу
Международный аэропорт Волгоград отменил два рейса в столицу
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в аэропорту, воздушная гавань была вынуждена отменить рейс в 13:30 из Москвы в Волгоград и рейс в столицу из Волгограда в 14:30. О том, будут ли отменены еще
Синоптики отмечают, что влажность воздуха в Волгограде в пятницу, 13 января, составляет 99%. Туман будет в городе весь день. Местами ожидаются дожди.