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14:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Жительница Дивеева намерена через суд запретить соседке держать собак

Женщина считает, что у ее соседки слишком много домашних животных.

Жительница Дивеева намерена через суд запретить своей соседке держать собак, сообщает Нижегородский областной суд. Две женщины являются сособственниками жилого дома и земельного участка в Дивеевском районе. Одна из хозяек очень любит животных, в ее доме живет пять небольших собак и кошка, а во дворе бегает несколько крупных собак, из которых только одна находится на привязи. Соседка опасается за свою жизнь и здоровье, так как боится быть покусанной. Кроме того, в доме много шерсти, стоит специфический запах и постоянный лай. На участке разбросаны отходы жизнедеятельности животных.

Женщина просит через суд запретить хозяйке зверей содержать более одной собаки и более одной кошки.

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