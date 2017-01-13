Жительница Дивеева намерена через суд запретить соседке держать собак

Жительница Дивеева намерена через суд запретить своей соседке держать собак, сообщает Нижегородский областной суд. Две женщины являются сособственниками жилого дома и земельного участка в Дивеевском районе. Одна из хозяек очень любит животных, в ее доме живет пять небольших собак и кошка, а во дворе бегает несколько крупных собак, из которых только одна находится на привязи. Соседка опасается за свою жизнь и здоровье, так как боится быть покусанной. Кроме того, в доме много шерсти, стоит специфический запах и постоянный лай. На участке разбросаны отходы жизнедеятельности животных.

Женщина просит через суд запретить хозяйке зверей содержать более одной собаки и более одной кошки.