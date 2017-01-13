«Коревые» ограничения заставили уколоться 85 000 свердловчан

С начала 2017 года в Свердловской области не выявлено новых заболевших корью. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, стабилизировать ситуацию помогли ограничительные меры и подчищающая иммунизация.

Прививки от кори поставил 84 821 житель Среднего Урала, в том числе 24 783 ребенка. Также вакцинацию прошли 787 иностранцев, прибывших на территорию региона.

Всего с 7 октября по 31 декабря 2016 года в Свердловской области зарегистрировано 80 лабораторно подтвержденных случаев кори — у 54 детей и 26 взрослых. Больше всего заболевших было в Екатеринбурге.

С 13 января 2017 года все ограничительные мероприятия сняты.