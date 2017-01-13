Екатеринбурсгкие автовладельцы проштрафились на 14,7 миллиона

Чаще всего екатеринбуржцы нарушают правила в пробках на Вильгельма де Геннина и проспекте Космонавтов. Это подтверждают данные с камер фотовидеофиксации.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области, в 2016 году на Вильгельма де Геннина было выявлено 16,3 тысячи нарушений на сумму почти 8,7 миллиона рублей, на проспекте Космонавтов — более 11,7 тысячи (свыше 6 миллионов рублей).

Около 8,7 тысячи постановлений на сумму более 7 миллионов рублей было выписано автомобилистам, нарушившим ПДД в Верхней Пышме на перекрестке Успенский проспект — Калинина. В Нижнем Тагиле на перекрестке Уральский проспект — Верескова штрафы потянули на 4,57 миллиона рублей, а на Свердловском шоссе (8,6 тысячи случаев) превысили 4,5 миллиона.

Почти 6,6 тысячи нарушителей обнаружено в Екатеринбурге на Дублере Сибирского тракта. Им придется раскошелиться на 3,6 миллиона рублей.

Стоит напомнить, что стационарные комплексы появились в области в 2016 году в местах повышенной аварийности. По сравнению с 2015 годом количество ДТП на опасных участках снизилось на 19,3%.