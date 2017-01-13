Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
Брат погибшего обратился к не пропустившей скорую женщине
Встречаем старый Новый год с детьми
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
Киев сказал о возможном нападении РФ: генерал раскрыл подробности
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
14:27 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии изъята особо крупная партия синтетических наркотиков

В Башкирии в ходе обысков полицейские изъяли 14 разовых доз «спайса» и «скорости». По подозрению в хранении и сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков был задержан 20-летний молодой человек.

Свыше трех килограммов наркотиков изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Операция по задержанию оптового поставщика синтетических веществ прошла в городе Стерлитамаке. В ходе обысков на съемной квартире было найдено более килограмма наркотиков.

Однако, как установили полицейские, более крупная партия находилась в Уфе, где молодой человек также распространял свою смертельную продукцию. По адресам, которые он указал, было изъято еще более 2 килограмма запрещенных веществ.

Общий вес изъятого — 3,3 килограмма, что составляет около четырнадцати тысяч разовых доз. «В настоящее время молодой человек арестован.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», — прокомментировал руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь