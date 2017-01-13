В Башкирии изъята особо крупная партия синтетических наркотиков

Свыше трех килограммов наркотиков изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Операция по задержанию оптового поставщика синтетических веществ прошла в городе Стерлитамаке. В ходе обысков на съемной квартире было найдено более килограмма наркотиков.

Однако, как установили полицейские, более крупная партия находилась в Уфе, где молодой человек также распространял свою смертельную продукцию. По адресам, которые он указал, было изъято еще более 2 килограмма запрещенных веществ.

Общий вес изъятого — 3,3 килограмма, что составляет около четырнадцати тысяч разовых доз. «В настоящее время молодой человек арестован.