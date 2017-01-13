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14:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирских кадетов будут обучать киноискусству

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В Башкирском кадетском корпусе ПФО имени Героя России А. В. Доставалова в городе Ишимбае будут обучать киноискусству. Об этом сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по республике.

Ишимбайские кадеты планируют подать заявку в следующем году на всероссийский фестиваль любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Накануне впервые состоялся финал данного кинофестиваля, в котором представители Башкортостана не участвовали.

О желании дебютировать на следующий год сообщил исполняющий обязанности директора Башкирского кадетского корпуса Радик Габидуллин. Он подчеркнул, что в обновленном корпусе создаются все условия для творческого развития детей.

«Уже закуплена фото-, видеоаппаратура, есть в наличии компьютеры с программами для видеомонтажа, оснащается студия звукозаписи, а главное, есть ребята, которые увлечены кино», — рассказал руководитель учебного заведения.

В кадетском корпусе создается творческая мастерская, в которой учащиеся будут заниматься и тележурналистикой. Готовые материалы планируется размещать в интернете, на специальных экранах учебных корпусов и общежитиях.

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