Башкирских кадетов будут обучать киноискусству

Ишимбайские кадеты планируют подать заявку в следующем году на всероссийский фестиваль любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Накануне впервые состоялся финал данного кинофестиваля, в котором представители Башкортостана не участвовали.

О желании дебютировать на следующий год сообщил исполняющий обязанности директора Башкирского кадетского корпуса Радик Габидуллин. Он подчеркнул, что в обновленном корпусе создаются все условия для творческого развития детей.

«Уже закуплена фото-, видеоаппаратура, есть в наличии компьютеры с программами для видеомонтажа, оснащается студия звукозаписи, а главное, есть ребята, которые увлечены кино», — рассказал руководитель учебного заведения.

В кадетском корпусе создается творческая мастерская, в которой учащиеся будут заниматься и тележурналистикой. Готовые материалы планируется размещать в интернете, на специальных экранах учебных корпусов и общежитиях.