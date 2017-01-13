В Нижнем на Большой Покровской состоится праздничное шествие

Нижний Новгород, 13 января — АиФ-НН. Праздничное шествие «Свет Рождественской звезды» состоится на Большой Покровской в Нижнем Новгороде, сообщает Нижегородская митрополия.

15 января в 13:00 участники и победители фестиваля-конкурса «Свет Рождественской звезды» пройдут по главной улице города от Нижегородского театра кукол до Театральной площади. Они будут нести самодельные рождественские звезды, петь рождественские песни и колядовать. Перед началом пути у кукольного театра будет отслужен молебен. Присоединиться к празднику могут все желающие.