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14:36 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем на Большой Покровской состоится праздничное шествие

Праздник «Свет Рождественской звезды» пройдет 15 января.

Источник: Аргументы и факты

Нижний Новгород, 13 января — АиФ-НН. Праздничное шествие «Свет Рождественской звезды» состоится на Большой Покровской в Нижнем Новгороде, сообщает Нижегородская митрополия.

15 января в 13:00 участники и победители фестиваля-конкурса «Свет Рождественской звезды» пройдут по главной улице города от Нижегородского театра кукол до Театральной площади. Они будут нести самодельные рождественские звезды, петь рождественские песни и колядовать. Перед началом пути у кукольного театра будет отслужен молебен. Присоединиться к празднику могут все желающие.

«Свет Рождественской звезды» представляет собой творческое состязание, включающее четыре номинации: театрализованное вертепное представление, исполнение рождественских колядок, духовных стихов, кантов и других песнопений на тему Рождества Христова, а также номинация по декоративно-прикладному творчеству.

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