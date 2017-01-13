В Нижнем на Большой Покровской состоится праздничное шествие
Праздник «Свет Рождественской звезды» пройдет 15 января.
Праздник «Свет Рождественской звезды» пройдет 15 января.
Нижний Новгород, 13 января —
15 января в 13:00 участники и победители
«Свет Рождественской звезды» представляет собой творческое состязание, включающее четыре номинации: театрализованное вертепное представление, исполнение рождественских колядок, духовных стихов, кантов и других песнопений на тему Рождества Христова, а также номинация по