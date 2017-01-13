Во Владивостоке умерла певица Жанна Роштакова
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Во Владивостоке в возрасте 33 лет умерла певица Жанна Роштакова. Об этом сообщил друг артистки, певец Прохор Шаляпин.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Во Владивостоке в возрасте 33 лет умерла певица Жанна Роштакова. Об этом сообщил друг артистки, певец Прохор Шаляпин.
Причины смерти певицы сейчас выясняются. «Она ничем не болела, ничто не предвещало беды», написал накануне Шаляпин в Instagram.
По словам певца, Роштакова несколько лет назад уехала во Владивосток, но недавно решила вернуться в Москву.
Шаляпин и Роштакова дружили с 1999 года, когда познакомились на программе «Утренняя звезда». Как рассказал певец, они всегда «были на одной волне».
О смерти Роштаковой стало известно в среду, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию.