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15:11 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи останутся еще без одного маршрута

Департамент транспорта планирует отменить его к весне.

Департамент транспорта планирует к весне отменить маршрут № 73Н, сообщает «Новый Омск». В департаменты причину отмены объясняют тем, что данный маршрут является дублирующим.

Как пояснил Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта Омска, дублирующий маршрут ориентировочно будет отменен в марте.

Напомним, что с 1 января в Омске отменили по этой же причине 27 маршрутов.

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