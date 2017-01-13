Омичи останутся еще без одного маршрута
Департамент транспорта планирует отменить его к весне.
Департамент транспорта планирует отменить его к весне.
Департамент транспорта планирует к весне отменить маршрут № 73Н, сообщает «Новый Омск». В департаменты причину отмены объясняют тем, что данный маршрут является дублирующим.
Как пояснил Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта Омска, дублирующий маршрут ориентировочно будет отменен в марте.
Напомним, что с 1 января в Омске отменили по этой же причине 27 маршрутов.