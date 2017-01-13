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15:04 (мск), источник: Om1.ru

Фоторепортаж: на Левом берегу Омска не нашли чистых дорог

Неубранные от снега дороги в 86% случаев становятся сопутствующими причинами ДТП.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Как уже отмечал портал Om1.ru, с наступлением зимнего периода рейды по проверке содержания дорог становятся регулярными. Последний такой рейд в составе представителей Минстроя, ГИБДД и общественного совета состоялся от центра до Левого берега, за время которого были осмотрены около 30 магистралей. Речь идет об уборке снега, накатов, наледи, просыпании противогололедными материалами, причем не только на проезжей части, но и на остановках.

Александр Лыткин, член общественного совета при министерстве строительства и ЖКК Омской области, доцент кафедры «Строительство и эксплуатация дорог» СибАДИ:

 — Мы проехали три десятка дорог, и совершенно очевидно, что их состояние неудовлетворительное с точки зрения безопасности дорожного движения. Снежные накаты, колейность и самое страшное, что меня беспокоит, остановки общественного транспорта, потому что не очищены заездные карманы, не посыпаны песком. Каждый год, к сожалению, происходят несчастные случаи и даже с гибелью, когда человека просто затягивает под автобус.

Начальник отдела надзора областной Госавтоинспекции Антон Бондаренко рассказал, что с 26 декабря, когда проблему нечищеных дорог обсуждали на комиссии по безопасности при губернаторе, ГИБДД стала для себя фиксировать число аварий, где были зафиксированы НДУ — неудовлетворительные дорожные условия, к которым относится и заснеженные дороги, наледь, снежные валы. В результате за неполный месяц по области таких ДТП случилось 71, непосредственно на территории города — 52.

Колейность, образовавшаяся по всей проезжей части, чревата возникновением ДТП. Такая ситуация характерна не только для Левобережья.

Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области:

 — По информации ГИБДД, 86% аварий в Омске происходит с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями. В Омской области — 50%. Такого, мне кажется, давно не было, если не никогда. Порядка 90% дорог в городе на сегодняшний день не соответствует требованиям. Сегодня мы осмотрели дороги у метромоста, 70 лет Октября, бульвар Архитекторов. По сути, нет ни одной дороги, которая находится в нормативном состоянии. Можно сказать, что 70 лет Октября местами почищена, а все остальные имеют накат посередине трассы, по оси, по краям, проезжая часть заужена. Это все предпосылки к увеличению аварийности.

Спикер заметил, что самые большие замечания были по улице Лукашевича. Спустя две недели, по его словам, видно, мэрия расчищала магистраль, но пока этого недостаточно. Также он согласился с профессором СибАДИ, что нужно убирать не только на проезжей части, но и уделить особое внимание остановкам и заездным карманам, где пешеходы могут поскользнуться и попасть под колеса общественного транспорта. Кроме того, составляющей проблемы можно назвать заснеженные межквартальные проезды.

Нечищеные заездные карманы для общественного транспорта опасны тем, что пассажиры могут попасть под колеса при посадке-высадке.

Дмитрий Христолюбов:

 — В принципе администрация Омска отчитывается, что выполняет работы только на центральных улицах, а межквартальные проезды они не в состоянии сейчас очистить, они в этом признаются. Проводится прометание, но срезается накат, колейность. Мы ставим задачу убрать колейность. Это опасно даже для тех водителей, которые соблюдают ПДД, они становятся не застрахованы от ДТП из-за плохого состояния проезжей части.

Говоря о причинах неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети, специалисты сошлись во мнении, что все идет от дефицита качественной дорожной техники, причем преимущественно меньших габаритов, чтобы не создавать пробки во время проведения работ, а также от отсутствия должного контроля качества этих работ, например, того, как посыпаются песком остановки.

Александр Лыткин:

 — Дефицит техники всегда был, наверное, в течение последних 50 лет. Сейчас дефицит составляет примерно 50% от тех нормативов, которые определены под существующий объем работ. Тем не менее надо обратить внимание на болевые точки — остановки общественного транспорта. Администрация города обещает дополнительно привлекать технику. Думаю, ситуацию можно поправить.

В самом центре города на проезжей части практически нет наката, однако уборку остановочных пунктов нельзя назвать образцовой.

Христолюбов заметил, что подобные рейды в городе намерены проводить каждые две недели до тех пор, пока дороги не приведут в норму. Но если быть реалистом, видимо, их придется проводить до наступления лета, учитывая что снегопады зимой неизбежны, а у коммунальщиков, как уже озвучивалось, не хватает техники.

Антон Бондаренко, начальник отдела надзора УГИБДД УМВД России по Омской области:

 — На сегодняшний день какие-то мероприятия по зимнему содержанию дорог осуществляются, но вместе с тем еще очень и очень много вопросов. В первую очередь это касается снежных и ледяных отложений на проезжей части, колейности, складирования снега на проезжей части, создание валов на пешеходных переходах, перекрестках. Это все, что затрудняет движение и неблагоприятно сказывается на обеспечении безопасности дорожного движения. На сегодняшний день сказать, что Омск чист и на 100% обеспечена безопасность, нельзя.

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