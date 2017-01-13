Кубанцы отпразднуют День снега без снега

Краснодар. 13 янв. — Новая Кубань. Всероссийский День снега в Краснодарском крае отпразднуют 15 января.



Больше всех повезет сочинцам. На Кубани в ближайшие дни не ожидается снегопада. Зато на Красной поляне его предостаточно.



Центральным мероприятиям станет зимняя эстафета в Сочи. Семейный праздник пройдет на горнолыжном курорте.



Российское и Кубанское министерство спорта, а также сочинский департамент подготовили для победителей памятные призы и сувениры.



Преодолеть полосу препятствий и принять участие в турнире смогут семьи с детьми.



Организаторы рассказали о соблюдении мер безопасности на спортивно-массовом мероприятии:



— Участники в возрасте до 18 лет будут допускаться на соревнования только при наличии разрешения врача и письменного согласия родителей. — Сообщает пресс-служба краевой администрации.