Кубанцы отпразднуют День снега без снега
Министерство спорта подарит призы участникам эстафеты.
Министерство спорта подарит призы участникам эстафеты.
Краснодар. 13 янв. — Новая Кубань. Всероссийский День снега в Краснодарском крае отпразднуют 15 января.
Больше всех повезет сочинцам. На Кубани в ближайшие дни не ожидается снегопада. Зато на Красной поляне его предостаточно.
Центральным мероприятиям станет зимняя эстафета в Сочи. Семейный праздник пройдет на горнолыжном курорте.
Российское и Кубанское министерство спорта, а также сочинский департамент подготовили для победителей памятные призы и сувениры.
Преодолеть полосу препятствий и принять участие в турнире смогут семьи с детьми.
Организаторы рассказали о соблюдении мер безопасности на
— Участники в возрасте до 18 лет будут допускаться на соревнования только при наличии разрешения врача и письменного согласия родителей. — Сообщает