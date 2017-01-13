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14:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Перевозчик заступился за высадившего школьницу водителя автобуса «Воронеж-Кантемировка»

Директор автопредприятия показал штамп в путевом листе.

Директор МУП «Кантемировское пассажирское автопредприятие» Андрей Кривошеев озвучил свою версию истории с 14-летней богучарской школьницей Лизей Д. в пятницу, 13 января. Руководитель компании-перевозчика опроверг слова подростка о том, что водители-напарники автобуса «Воронеж-Кантемировка» отказались заезжать в Богучар, куда направлялась девочка.

Кривошеев предоставил журналистам РИА «Воронеж» копии документов с записями о том, что автобус заезжал в Богучар. Помимо 15 пассажирских билетов до Богучара, в распечатке числится четыре багажных билета.

— О том, что автобус не был в Богучаре, не может быть и речи. В Богучаре вышли 15 пассажиров. В путевом листе есть соответствующая отметка и штамп. В обязанности водителей не входит будить пассажиров. Они обязаны только объявлять остановку. Что и сделали. Водители, осуществлявшие перевозку пассажиров 8 января по маршруту «Воронеж-Кантемировка», — опытные. За их плечами не только десятки междугородных маршрутов, но и заграничные, — подчеркнул Андрей Кривошеев.

Директор автопредприятия усомнился, что водитель мог бросить плачущую школьницу одну на морозе в незнакомом поселке.

— Никогда не поверю, что мой подчиненный мог сказать плачущему ребенку: «Не мои проблемы, выходи». Скорее бы он посадил подростка в свою машину и отвез к родителям в Богучарский район.

Директор кантемировского автопредприятия отметил, что родители девочки не показали ему билет девочки. Андрей Кривошеев недоумевает, как в 19:50 автобус прибыл в Кантемировку, а в 20:10 отец девочки уже написал заявление в полицию.

Контекст

Лиза Д. возвращалась домой в Богучар из Воронежа, где гостила у родственников, в воскресенье, 8 января. По словам школьницы, водитель и его напарник сообщили, что не станут останавливаться в Богучаре, потому что туда нужно только двум пассажирам. Девочку и молодого мужчину, который тоже ехал в Богучар, высадили возле Кантемировского автовокзала. Школьница позвонила отцу и час прождала его на морозе — от Богучара до Кантемировки 64 км. Отец Лизы написал заявление в полицию. Об инциденте сообщил 12 января в Facebook дядя девочки, воронежец Виктор Кугульшрайбер. На следующий день мужчина удалил пост.

Следователи проведут доследственную проверку по факту происшествия. Правоохранители допросят водителей, пострадавших и пассажиров автобуса, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

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Перевозчик заступился за высадившего школьницу водителя автобуса «Воронеж-Кантемировка»
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