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14:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

В 2016 году пермяки стали реже жениться и рожать детей

Зато горожане стали чаще менять свои имена и фамилии.

Управление ЗАГС Перми подвело итоги за 2016 год. Оказалось, что пермяки стали реже жениться и рожать детей.

Например, в прошлом году зарегистрировано 18089 рождений детей, в 2015 году их было 18140. При этом мальчиков родилось больше, чем девочек: 9317 против 8772.

Меньше стало и близнецов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в 2016 году зарегистрировали на 16 двоен меньше, чем в 2015-м (213 и 229 соответственно), и на одну тройню меньше (шесть и семь соответственно).

Только 8746 пермских пар услышали марш Мендельсона в прошлом году. Годом ранее желающих обменяться кольцами было 10548 пар.

Зато на 11,4% увеличилась активность пермяков в вопросах изменения своих личных данных, то есть фамилии, имени, отчества. Составлена 881 запись о перемене имени, а в 2015 году — 781.

В 2016 году в отделах управления ЗАГС 44 пары поздравляли с золотой свадьбой.

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