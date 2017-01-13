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15:19 (мск), источник: Om1.ru

В омской спортшколе детям запретили заниматься из-за холода

Роспотребнадзор назвал спортивный зал слишком холодным для юных спортсменов.

В детской спортивной школе № 25 в зале Дома творчества Октябрьского округа приостановили тренировки по решению Роспотребнадзора.

Основанием послужило несоблюдение норм СанПиНа: в спортивном зале, где тренировались воспитанники учреждения, слишком низкая температура.

Тренировки не возобновят до тех пор, пока на улице не потеплеет, и в зале тоже, как сообщает телеканал «Продвижение».

В доме творчества находится единственная в регионе секция гимнастики для мальчиков, ее организовали 2 года назад.

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