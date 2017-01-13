В Омской области определили места для 38 купелей

При этом в Омске мест для обрядовых купаний обустроено не будет из-за недостаточно прочного льда и из-за несоответствия санэпидемиологическим нормам речной воды. В городе работать будет только прорубь в парке «Зеленый остров», окунуться в которую смогут только члены клуба «Моржи».

Так, купели будут находиться в следующих местах: