В Омской области определили места для 38 купелей
Региональное МЧС определило перечень мест для Крещенских купаний, которые будут оборудованы к 19 января на территории Омской области. Всего в списке оказалось 38 купелей.
Региональное МЧС определило перечень мест для Крещенских купаний, которые будут оборудованы к 19 января на территории Омской области. Всего в списке оказалось 38 купелей.
При этом в Омске мест для обрядовых купаний обустроено не будет
Так, купели будут находиться в следующих местах:
— Исилькульский район, Кухаревское поселение, село Маргенау, котлован
— Москаленский район, Москаленки, котлован у церкви по улице Пушкина (две купели)
— Москаленский район, село Звездино, котлован у храма
— Кормиловский район, Кормиловка, пруд
— Нижнеомский район, Нижняя Омска, Омь
— Шербакульский район, Шербакуль, котлован
— Шербакульский район, село Екатеринославка, котлован
— Таврический район, Ленинское поселение, село Копейкино, река Щучка
— Азовский район, Азово, котлован
— Омский район, село Новотроицкое, деревня Малокулачье, Иртыш
— Любинский район, поселок Красный Яр, Иртыш
— Любинский район, деревня Новоархангелка, озеро Новоархангеловское
— Любинский район, поселок Политотдел, Иртыш
— Омский район, Надеждинское поселение, деревня Большекулачье, пруд (две купели)
— Омский район, Петровское поселение, деревня Бородинка, Иртыш
—
— Черлакский район, Черлак, Иртыш (две купели)
— Павлоградский район, Павлоградка, котлован
— Нововаршавский район, Нововаршавка, Иртыш
— Полтавский район, Полтавка, озеро Караката
— Полтавский район, село Новоильиновка, озеро Зеленое
— Большереческий район, Большеречье, Иртыш
— Муромцевский район, Муромцево, река Тара
— Саргатский район, село Заготзерно, Иртыш
— Называевский район, Называевск, котлован
— Называевский район, село Жирновка, котлован
— Называевский район, село Князево, котлован
— Тюкалинский район, Тюкалинск, река Тюкалка
— Седельниковский район, Седельниково, река Уй
— Тарский район, Тара, Иртыш
— Знаменский район, Знаменское, озеро Изюк
— Колосовский район, Колосовка, река Оша
— Тевризский район, село Екатериновка, река Туй
— Большеуковский район, Большие Уки, река Большой Ук
—