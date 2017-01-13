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15:18 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области определили места для 38 купелей

Региональное МЧС определило перечень мест для Крещенских купаний, которые будут оборудованы к 19 января на территории Омской области. Всего в списке оказалось 38 купелей.

Источник: Reuters

При этом в Омске мест для обрядовых купаний обустроено не будет из-за недостаточно прочного льда и из-за несоответствия санэпидемиологическим нормам речной воды. В городе работать будет только прорубь в парке «Зеленый остров», окунуться в которую смогут только члены клуба «Моржи».

Так, купели будут находиться в следующих местах:

— Исилькульский район, Кухаревское поселение, село Маргенау, котлован
 — Москаленский район, Москаленки, котлован у церкви по улице Пушкина (две купели)
 — Москаленский район, село Звездино, котлован у храма
 — Кормиловский район, Кормиловка, пруд
 — Нижнеомский район, Нижняя Омска, Омь
 — Шербакульский район, Шербакуль, котлован
 — Шербакульский район, село Екатеринославка, котлован
 — Таврический район, Ленинское поселение, село Копейкино, река Щучка
 — Азовский район, Азово, котлован
 — Омский район, село Новотроицкое, деревня Малокулачье, Иртыш
 — Любинский район, поселок Красный Яр, Иртыш
 — Любинский район, деревня Новоархангелка, озеро Новоархангеловское
 — Любинский район, поселок Политотдел, Иртыш
 — Омский район, Надеждинское поселение, деревня Большекулачье, пруд (две купели)
 — Омский район, Петровское поселение, деревня Бородинка, Иртыш
 — Русско-Полянский район, Русская Поляна, котлован
 — Черлакский район, Черлак, Иртыш (две купели)
 — Павлоградский район, Павлоградка, котлован
 — Нововаршавский район, Нововаршавка, Иртыш
 — Полтавский район, Полтавка, озеро Караката
 — Полтавский район, село Новоильиновка, озеро Зеленое
 — Большереческий район, Большеречье, Иртыш
 — Муромцевский район, Муромцево, река Тара
 — Саргатский район, село Заготзерно, Иртыш
 — Называевский район, Называевск, котлован
 — Называевский район, село Жирновка, котлован
 — Называевский район, село Князево, котлован
 — Тюкалинский район, Тюкалинск, река Тюкалка
 — Седельниковский район, Седельниково, река Уй
 — Тарский район, Тара, Иртыш
 — Знаменский район, Знаменское, озеро Изюк
 — Колосовский район, Колосовка, река Оша
 — Тевризский район, село Екатериновка, река Туй
 — Большеуковский район, Большие Уки, река Большой Ук
 — Усть-Ишимский район, Усть-Ишим, река Ишим.

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