Володин попросил депутатов Госдумы заботиться о своем здоровье

«Просьба от председателя комитета по здравоохранению Морозова Дмитрия Анатольевича. Он говорит о том, что по его ощущению, общаясь с вами многие настолько ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, но при этом, как правило, либо болеют гриппом и на ногах переносят», — сказал Володин на заседании Госдумы.

«Просьба большая. Если кто-то приболел или чувствует себя плохо, лучше подлечиться, выздороветь, иначе, как говорит профессор и доктор медицинских наук, можем заразить своих коллег, тем самым пострадают все, кто рядом с вами находятся. А парламент должен быть в работоспособном состоянии», — сказал Володин на пленарном заседании.

Морозов поблагодарил Володина за то, что он обратил внимание депутатов на то, нужно беречь свое здоровье и здоровье других людей.