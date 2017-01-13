Володин попросил депутатов Госдумы заботиться о своем здоровье
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов заботиться о своем здоровье и лечиться дома, чтобы не заразить коллег.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов заботиться о своем здоровье и лечиться дома, чтобы не заразить коллег.
«Просьба от председателя комитета по здравоохранению Морозова Дмитрия Анатольевича. Он говорит о том, что по его ощущению, общаясь с вами многие настолько ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, но при этом, как правило, либо болеют гриппом и на ногах переносят», — сказал Володин на заседании Госдумы.
«Просьба большая. Если
Морозов поблагодарил Володина за то, что он обратил внимание депутатов на то, нужно беречь свое здоровье и здоровье других людей.
«И большая просьба от (