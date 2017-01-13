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15:21 (мск), источник: РИА Новости

Володин попросил депутатов Госдумы заботиться о своем здоровье

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов заботиться о своем здоровье и лечиться дома, чтобы не заразить коллег.

Источник: РИА Новости

«Просьба от председателя комитета по здравоохранению Морозова Дмитрия Анатольевича. Он говорит о том, что по его ощущению, общаясь с вами многие настолько ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, но при этом, как правило, либо болеют гриппом и на ногах переносят», — сказал Володин на заседании Госдумы.

«Просьба большая. Если кто-то приболел или чувствует себя плохо, лучше подлечиться, выздороветь, иначе, как говорит профессор и доктор медицинских наук, можем заразить своих коллег, тем самым пострадают все, кто рядом с вами находятся. А парламент должен быть в работоспособном состоянии», — сказал Володин на пленарном заседании.

Морозов поблагодарил Володина за то, что он обратил внимание депутатов на то, нужно беречь свое здоровье и здоровье других людей.

«И большая просьба от (вице-спикера Госдумы) Петра Олеговича Толстова в перерыв, тем более у нас сейчас большой перерыв, сходить пообедать, в зале не оставаться», — добавил Володин.

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