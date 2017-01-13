Свердловский Минтранс назвал наиболее опасные автодороги

Сообщается, что максимальное количество правонарушений зафиксировал комплекс, который расположен в уральской столице на ул. Вильгельма де Генина. Управлением ГИБДД на данном участке за прошедший год было вынесено 16,3 тыс. постановлений о нарушении ПДД на общую сумму порядка 8,7 млн руб.

Следом расположились пр. Космонавтов в Екатеринбурге — 11,7 тыс. нарушений (сумма штрафов — свыше 6 млн руб.); пересечение пр. Успенский с ул. Калинина в Верхней Пышме — 8,7 тыс. нарушений (сумма штрафов — более 7 млн руб.); пересечение пр. Уральский и ул. Верескова в Нижнем Тагиле — 8,7 тыс. нарушений (сумма штрафов — 4,57 млн руб.); дублер Сибирского тракта в Екатеринбурге — 6,6 тыс. нарушений (сумма штрафов — 3,6 млн руб.).

Всего за прошедший год в регионе по итогам работы стационарных комплексов системы автоматической фотовидеофиксации было вынесено порядка 194 тыс. постановлений о нарушении ПДД. Общая сумма наложенных на водителей штрафов равняется примерно 126,6 млн руб.