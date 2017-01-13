Власти Воронежа опровергли закрытие катка «Северное сияние»
Исключать его из схемы размещения нестационарных торговых объектов никто не собирается.
Исключать его из схемы размещения нестационарных торговых объектов никто не собирается.
Работа катка «Северное сияние» не вызывает претензий со стороны мэрии, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в горадминистрации в пятницу, 12 декабря. Городские власти опровергли информацию о готовящемся закрытии катка на улице Лизюкова, которую озвучил в СМИ владелец объекта Игорь Дьяконов. Исключать «Северное сияние» из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) не будут, подчеркнули в мэрии.
О закрытии катка Игорь Дьяконов, соучредитель УК «Спортиндустрия» и владелец «Северного сияния», заявил в январе 2017 года. По его словам, неизвестные угрожали бизнесмену физической расправой и требовали передать права на каток. Дьяконову 11 января якобы позвонила глава городского управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина и сообщила, что каток не будет включен в схему размещения НТО, впоследствии его снесут. По словам Дьяконова, он договорился встретиться с Людмилой Бородиной в мэрии, однако беседа с чиновницей не состоялась.
В мэрии опровергли утверждения Дьяконова о планах городских властей снести каток.
— Это чистый спор хозяйствующих субъектов. С нашей стороны к катку нет никаких претензий. Ледовый дворец существует на вполне законных основаниях. Исключать его из схемы размещения нестационарных торговых объектов никто не собирается, — пояснили в