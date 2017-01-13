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16:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежа опровергли закрытие катка «Северное сияние»

Исключать его из схемы размещения нестационарных торговых объектов никто не собирается.

Источник: РИА "Воронеж"

Работа катка «Северное сияние» не вызывает претензий со стороны мэрии, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в горадминистрации в пятницу, 12 декабря. Городские власти опровергли информацию о готовящемся закрытии катка на улице Лизюкова, которую озвучил в СМИ владелец объекта Игорь Дьяконов. Исключать «Северное сияние» из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) не будут, подчеркнули в мэрии.

О закрытии катка Игорь Дьяконов, соучредитель УК «Спортиндустрия» и владелец «Северного сияния», заявил в январе 2017 года. По его словам, неизвестные угрожали бизнесмену физической расправой и требовали передать права на каток. Дьяконову 11 января якобы позвонила глава городского управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина и сообщила, что каток не будет включен в схему размещения НТО, впоследствии его снесут. По словам Дьяконова, он договорился встретиться с Людмилой Бородиной в мэрии, однако беседа с чиновницей не состоялась.

В мэрии опровергли утверждения Дьяконова о планах городских властей снести каток.

— Это чистый спор хозяйствующих субъектов. С нашей стороны к катку нет никаких претензий. Ледовый дворец существует на вполне законных основаниях. Исключать его из схемы размещения нестационарных торговых объектов никто не собирается, — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

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