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16:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области из-за птичьего гриппа проверят все птицефабрики

Фермы будут работать в закрытом режиме.

Ветеринары, сотрудники управления Россельхознадзора и прокуратуры проверят птицеводческие предприятия Воронежской области из-за птичьего гриппа. Такое решение было принято на внеочередном заседании оперативного штаба чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в облправтельстве, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора в пятницу, 13 января.

Все фермы будут работать в закрытом режиме. Руководителям птицефабрик необходимо усилить ветеринарно-санитарную охрану предприятий и обеспечить проведение объективного учета поголовья, содержащегося на фермах.

Кроме того, руководителям сельхозпредприятий и жителям региона, занимающихся разведением птицы, разрешается приобретать птицу только по ветеринарным сопроводительным документам и по согласованию с ветслужбой.

Участники заседания отметили и необходимость обеспечения неснижаемого запаса дезинфекантов и акарицидных средств и поддержании в полной готовности техсредств для проведения мероприятий на случай возникновения очагов заболевания.

Контекст

Зоопарк имени Попова закрылся в четверг, 5 января. Работу приостановили «по техническим причинам», сообщалось на официальном сайте зоопарка. Однако потом стало известно, что причиной решения стала массовая гибель птиц, вызванная быстро распространяющейся инфекцией. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Всего в Воронежском зоопарке имени Попова из-за эпидемии погибли 176 птиц. Среди уничтоженных птиц оказались девять краснокнижных — филин, орел-могильник, орлан-белохвост и другие. Источник вируса пока неизвестен. Липецкий зоопарк пообещал помочь восстановить коллекцию птиц Воронежского зоопарка.

Губернатор Алексей Гордеев подписал указ о введении карантина по птичьему гриппу в Воронеже. Карантин будет действовать в течение месяца. Очагом гриппа признали Воронежский зоопарк. Угрожаемую зону установили в радиусе 5 км от него.

Воронежцев попросили сообщать о мертвых птицах в ветеринарные службы — птиц обследуют на наличие вируса птичьего гриппа. Позвонить можно в региональное управление ветеринарии (212−77−47). В некоторых случаях жильцы обращаются к спасателям (по телефону 112), а те уже передают информацию ветеринарам.

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