На отремонтированном мосту возле Абдала уже выломали все фонари — Александренко

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор ГУП РК «Служба технического надзора» Владимир Александренко.

«Мост возле Абдала оснастили все необходимым, фонари поставили перед Новым годом. Сейчас проедешь — ни одного фонаря нет, все вырвано. Вот такое отношение к чужой работе», — заявил Владимир Александренко.