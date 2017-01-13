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16:29 (мск), источник: РИА Крым

На отремонтированном мосту возле Абдала уже выломали все фонари — Александренко

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости (Крым). Недавно отремонтированный возле Абдала мост уже лишился всех новых фонарей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор ГУП РК «Служба технического надзора» Владимир Александренко.

«Мост возле Абдала оснастили все необходимым, фонари поставили перед Новым годом. Сейчас проедешь — ни одного фонаря нет, все вырвано. Вот такое отношение к чужой работе», — заявил Владимир Александренко.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в ноябре прошлого года из-за ремонта мост был перекрыт для движения транспорта.

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