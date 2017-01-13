На отремонтированном мосту возле Абдала уже выломали все фонари — Александренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости (Крым). Недавно отремонтированный возле Абдала мост уже лишился всех новых фонарей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости (Крым). Недавно отремонтированный возле Абдала мост уже лишился всех новых фонарей.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор ГУП РК «Служба технического надзора» Владимир Александренко.
«Мост возле Абдала оснастили все необходимым, фонари поставили перед Новым годом. Сейчас проедешь — ни одного фонаря нет, все вырвано. Вот такое отношение к чужой работе», — заявил Владимир Александренко.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в ноябре прошлого года