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16:33 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

«Безопасный город» опроверг поломку «кнопки жизни» на Бекетова

Пункт экстренной связи «Гражданин — Полиция» по адресу улица Бекетова, 13 в Нижнем Новгороде находится в работоспособном состоянии. Об этом корреспонденту NewsNN сообщили в ГКУ НО ЦБДД.

Сегодня в СМИ появилась информация, что он сломан. Кроме того, доступ к устройству заблокирован сугробами и сама так называемая «кнопка жизни» завешана объявлениями. Недавно пожилой мужчина, которому стало плохо, воспользовался пунктом, но не смог никуда дозвониться.

Однако по данным ЦБДД из 204 Пунктов экстренной связи «Гражданин — Полиция» в неработоспособном состоянии находятся только 20 устройств. Из них 8 нуждаются в ремонте, а остальные не работают по причине обрыва СИП кабелей и оптоволоконных линий, а также демонтажа из-за реконструкций участков уличной дорожной сети.

Ежемесячно оборудование ремонтируют в соответствии с государственным контрактом на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» силами подрядной организации.

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