«Безопасный город» опроверг поломку «кнопки жизни» на Бекетова
Пункт экстренной связи «Гражданин — Полиция» по адресу улица Бекетова, 13 в Нижнем Новгороде находится в работоспособном состоянии. Об этом корреспонденту NewsNN сообщили в ГКУ НО ЦБДД.
Пункт экстренной связи «Гражданин — Полиция» по адресу улица Бекетова, 13 в Нижнем Новгороде находится в работоспособном состоянии. Об этом корреспонденту NewsNN сообщили в ГКУ НО ЦБДД.
Сегодня в СМИ появилась информация, что он сломан. Кроме того, доступ к устройству заблокирован сугробами и сама так называемая «кнопка жизни» завешана объявлениями. Недавно пожилой мужчина, которому стало плохо, воспользовался пунктом, но не смог никуда дозвониться.
Однако по данным ЦБДД из 204 Пунктов экстренной связи «Гражданин — Полиция» в неработоспособном состоянии находятся только 20 устройств. Из них 8 нуждаются в ремонте, а остальные не работают по причине обрыва СИП кабелей и оптоволоконных линий, а также демонтажа
Ежемесячно оборудование ремонтируют в соответствии с государственным контрактом на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» силами подрядной организации.