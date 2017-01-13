«Безопасный город» опроверг поломку «кнопки жизни» на Бекетова

Сегодня в СМИ появилась информация, что он сломан. Кроме того, доступ к устройству заблокирован сугробами и сама так называемая «кнопка жизни» завешана объявлениями. Недавно пожилой мужчина, которому стало плохо, воспользовался пунктом, но не смог никуда дозвониться.

Однако по данным ЦБДД из 204 Пунктов экстренной связи «Гражданин — Полиция» в неработоспособном состоянии находятся только 20 устройств. Из них 8 нуждаются в ремонте, а остальные не работают по причине обрыва СИП кабелей и оптоволоконных линий, а также демонтажа из-за реконструкций участков уличной дорожной сети.

Ежемесячно оборудование ремонтируют в соответствии с государственным контрактом на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» силами подрядной организации.