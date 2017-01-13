На Молдову обрушится непогода: страну засыплет снегом
Молдавские метеорологи прогнозируют снегопады: узнай, когда на республику обрушится непогода.
Молдавские метеорологи прогнозируют снегопады: узнай, когда на республику обрушится непогода.
КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Синоптики Государственной метеорологической службы Молдовы прогнозируют снегопады. Ведущий
«В ближайшие сутки ожидаем потепление. Пройдет теплый фронт, и температура повысится. Ночью столбики термометров покажут —1..-6 градусов, Ночью столбики термометров покажут —1..-4. Пройдут очень слабые осадки», — сказала Бильдина.
По ее словам, в дневные часы ожидаются дождь и морось,
Она подчеркнула, что с 15 января теплый фронт сменят холода — морозы усилятся. Ночью столбики термометров покажут —1..-12, а днем около нуля. В понедельник, 16 января, морозы укрепятся. Ночью уже — от —11 до —16, а днем — от —1 до —6. Затем с приходом нового южного циклона, который будет выходить на Черное море — в Молдове ожидается снег", — сказала Бильдина.
Таким образом, 17 и 18 января в Молдове пройдут снегопады, которые, как подчеркнула синоптик, могут быть такими же сильными, как и ранее.
«Все зависит от того, как выйдет к нам циклон. Поэтому пока еще рано говорить об интенсивности осадков. На данный момент можно сказать, что осадки ожидаются от слабых до умеренных, но не исключается, что местами могут пройти и сильные снегопады», — добавила эксперт.
Как отметила специалист, в этот же период ожидается усиление восточного ветра. Его порывы составят 15−18 метров в секунду.
«А с 19 января морозы будут усиливаться», — заключила Бильдина.