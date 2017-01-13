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16:29 (мск), источник: Sputnik.md

На Молдову обрушится непогода: страну засыплет снегом

Молдавские метеорологи прогнозируют снегопады: узнай, когда на республику обрушится непогода.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Синоптики Государственной метеорологической службы Молдовы прогнозируют снегопады. Ведущий инженер-синоптик Валентина Бильдина рассказала Sputnik о погоде на ближайшие дни, а также о том, когда страна попадет в снежный плен и как долго продлятся снегопады.

«В ближайшие сутки ожидаем потепление. Пройдет теплый фронт, и температура повысится. Ночью столбики термометров покажут —1..-6 градусов, Ночью столбики термометров покажут —1..-4. Пройдут очень слабые осадки», — сказала Бильдина.

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По ее словам, в дневные часы ожидаются дождь и морось, из-за этого очень высока вероятность образования гололеда в утренние часы и вечером. «В дневные часы лед растает. Может усиливаться ветер особенно в юго-восточных районах — до 15 метров в секунду», — отметила собеседница.

Она подчеркнула, что с 15 января теплый фронт сменят холода — морозы усилятся. Ночью столбики термометров покажут —1..-12, а днем около нуля. В понедельник, 16 января, морозы укрепятся. Ночью уже — от —11 до —16, а днем — от —1 до —6. Затем с приходом нового южного циклона, который будет выходить на Черное море — в Молдове ожидается снег", — сказала Бильдина.

Таким образом, 17 и 18 января в Молдове пройдут снегопады, которые, как подчеркнула синоптик, могут быть такими же сильными, как и ранее.

«Все зависит от того, как выйдет к нам циклон. Поэтому пока еще рано говорить об интенсивности осадков. На данный момент можно сказать, что осадки ожидаются от слабых до умеренных, но не исключается, что местами могут пройти и сильные снегопады», — добавила эксперт.

Как отметила специалист, в этот же период ожидается усиление восточного ветра. Его порывы составят 15−18 метров в секунду.

«А с 19 января морозы будут усиливаться», — заключила Бильдина.

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