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16:49 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму под карантин по АЧС попало еще одно село

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв- РИА Новости (Крым). Карантин из-за вспышки африканской чумы свиней введен в селе Хлебное Советского района. Соответствующий указ опубликован на правительственном портале Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС в личном подсобном хозяйстве по адресу село Хлебное, ул. Пролетарская, 41 (эпизоотический очаг), до отмены карантина», — говорится в документе.

Исходя из указа, первая угрожаемая зона установлена в пределах административных границ (радиусом 5 тыс м от очага) сел Чапаевка, Новый Мир, Хлебное, Николаевка, Коломенское Чапаевского сельского поселения и села Лоховка Красногвардейского сельского поселения Советского района.

В связи с карантином посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов Госветеринарии, а также местных жителей, запрещено.

В начале января этого года администрация Советского района ввела режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки АЧС на территории Дмитровского сельского поселения.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в конце осени 2016 года в селах Ленинского района был объявлен карантин по АЧС. Жителям сел выплатили порядка 4 млн рублей компенсации за уничтоженных животных.

Перед Новым годом глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил карантин по африканской чуме свиней, введенный в ноябре на территории в четырех километрах северо-западнее с. Песочное Ленинского района.

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