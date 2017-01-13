В Крыму под карантин по АЧС попало еще одно село

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС в личном подсобном хозяйстве по адресу село Хлебное, ул. Пролетарская, 41 (эпизоотический очаг), до отмены карантина», — говорится в документе.

Исходя из указа, первая угрожаемая зона установлена в пределах административных границ (радиусом 5 тыс м от очага) сел Чапаевка, Новый Мир, Хлебное, Николаевка, Коломенское Чапаевского сельского поселения и села Лоховка Красногвардейского сельского поселения Советского района.

В связи с карантином посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов Госветеринарии, а также местных жителей, запрещено.

В начале января этого года администрация Советского района ввела режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки АЧС на территории Дмитровского сельского поселения.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в конце осени 2016 года в селах Ленинского района был объявлен карантин по АЧС. Жителям сел выплатили порядка 4 млн рублей компенсации за уничтоженных животных.