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16:59 (мск), источник: РБК

Медведев пошутил об отсутствии денег

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил об отсутствии денег. Об этом он заявил на церемонии награждения премиями правительства 2016 года в области СМИ, передает «РИА Новости».

Источник: AP 2016
Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю
Дмитрий Медведев
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При этом Медведев отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».

В конце мая прошлого года премьер-министр ответил фразой «денег нет» на жалобы пенсионерки об отсутствии индексации в республике во время его визита в Крым.

«Просто денег нет. Найдем деньги — сделаем индексацию​. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал тогда Медведев.

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Высказывания Медведева часто вызывают резонанс в соцсетях и СМИ.

В частности, 3 августа председатель кабинета министров на форуме «Территория смыслов» заявил, что недовольные своими зарплатами преподаватели могли бы пойти работать в бизнес.

Как писал РБК со ссылкой на двух собеседников в Кремле, в администрации президента считают, что история вокруг заявления премьера об учителях «носит очевидный заказной характер».

Комментарии
16
Александр Удавихин
А может пора ему на Колыму?
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Геннадий Воронов
По существу - пустой человек. В статусе верной собаки. Как известно он при дворе
держит несколько дворовых, верных собак. Содержит хорошо. Они его любят. Он тоже.
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Георгий Кожевников
СВОИ ПУСТЬ ОТДАСТ
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