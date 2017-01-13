Медведев пошутил об отсутствии денег

Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю
При этом Медведев отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
В конце мая прошлого года
«Просто денег нет. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал тогда Медведев.
Высказывания Медведева часто вызывают резонанс в соцсетях и СМИ.
В частности, 3 августа председатель кабинета министров на форуме «Территория смыслов» заявил, что недовольные своими зарплатами преподаватели могли бы пойти работать в бизнес.
Как писал РБК со ссылкой на двух собеседников в Кремле, в администрации президента считают, что история вокруг заявления премьера об учителях «носит очевидный заказной характер».
держит несколько дворовых, верных собак. Содержит хорошо. Они его любят. Он тоже.