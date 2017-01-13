Медведев пошутил об отсутствии денег

Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю

«Денег нет, но вы держитесь»: реакция соцсетей

При этом Медведев отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».

В конце мая прошлого года премьер-министр ответил фразой «денег нет» на жалобы пенсионерки об отсутствии индексации в республике во время его визита в Крым.

«Просто денег нет. Найдем деньги — сделаем индексацию​. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал тогда Медведев.