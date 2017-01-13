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17:33 (мск), источник: Моя Планета

Ученые: Алкоголь делает плохие воспоминания «живучими»

Житейская формула «выпить, чтобы забыться» не работает: алкоголь лишь усиливает негативные воспоминания, закрепляя их в сознании.

Источник: Reuters

Исследователи из университета Джона Хопкинса изучили испуганных мышей, чтобы выяснить, как алкоголь воздействует на их страхи. Сначала подопытных грызунов «научили» бояться путем проигрывания шести звуков, заканчивавшихся ударом электрошока. Затем их разделили на две группы: одна получала разведенный в воде этанол, а другая — просто воду. На следующий день исследователи повторили эксперимент со звуками, но без применения электрошока.

Мыши, которые получали алкоголь, чаще «замирали» от страха, чем те, что пили воду.

Исследования мозга двух групп грызунов показали, что вдоль синопсов (межклеточных связей) в мозге «выпивавших» мышей образовалось больше рецепторов, чем у «трезвенников».

«Усиленные» синапсы означают более яркие и сильные воспоминания и их более тесную связь с «центром страха», миндалевидным телом. Чем больше рецепторов вдоль синапсов, тем крепче чувство тревоги, поэтому регулярное употребление алкоголя лишь увеличивает «живучесть» плохих воспоминаний.

При этом успокоительные препараты, употребляемые вместе с алкоголем, влияют на негативные воспоминания по-разному и чаще всего не облегчают состояние. Чтобы вылечиться от приступов тревоги, нужно принимать блокирующие рецепторы препараты и проходить «поведенческую терапию», передает The Daily Mail.

Исследование, проведенное с напуганными мышами, поможет людям с посттравматическим синдромом вернуться к нормальной жизни, уверены психологи. Главное, полностью исключить алкоголь во время лечения.

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