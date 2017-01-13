Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
Брат погибшего обратился к не пропустившей скорую женщине
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Ракету в окно главы Пентагона": Шойгу о новом российском оружии
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
14Рождество Христово в городах России
12Юбилей Ренаты Литвиновой
18:24 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В ближайшие часы Петербург накроет сильный снегопад

МЧС предупреждает об опасностях, подстерегающих автолюбителей на дорогах.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге начинается сильный снегопад, который будет идти в течение полутора суток, предупреждают в петербургском Гидрометцентре.

«Сильный снегопад пройдет утром и днем 14 января, а также ночью 15-го числа», — подтвердили информацию в МЧС по Петербургу.

Спасатели предупреждают автомобилистов, чтобы соблюдали скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

Москва, 14 января
Прогноз на 14 дней
-3°
Днем облачно
-8°
Ночью облачно
Москва, 15 января
Прогноз на 14 дней
Днем облачно
Ночью метель
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Как вы хотите, чтобы она умерла?» Где и как лечили Жанну Фриске
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Трамп пообещал расследовать дело российских хакеров за 90 дней
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России
Медведев пошутил об отсутствии денег
В Японии раскупили все одобренное Путиным сакэ
Спорт
Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Малышко
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь