В ближайшие часы Петербург накроет сильный снегопад
МЧС предупреждает об опасностях, подстерегающих автолюбителей на дорогах.
МЧС предупреждает об опасностях, подстерегающих автолюбителей на дорогах.
В Петербурге начинается сильный снегопад, который будет идти в течение полутора суток, предупреждают в петербургском Гидрометцентре.
«Сильный снегопад пройдет утром и днем 14 января, а также ночью 15-го числа», — подтвердили информацию в МЧС по Петербургу.
Спасатели предупреждают автомобилистов, чтобы соблюдали скоростной режим и дистанцию между автомобилями.