В ближайшие часы Петербург накроет сильный снегопад

В Петербурге начинается сильный снегопад, который будет идти в течение полутора суток, предупреждают в петербургском Гидрометцентре.

«Сильный снегопад пройдет утром и днем 14 января, а также ночью 15-го числа», — подтвердили информацию в МЧС по Петербургу.

Спасатели предупреждают автомобилистов, чтобы соблюдали скоростной режим и дистанцию между автомобилями.