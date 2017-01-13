Петербурженка заплатила 60 тысяч за пьяную езду, чтобы отдохнуть на пляже
Петербурженка заплатила 60 тысяч рублей за вождение в пьяном виде, чтобы отдохнуть на пляже. За время, пока 22-летняя должница собиралась с силами, сумма штрафа удвоилась.
Петербурженка заплатила 60 тысяч рублей за вождение в пьяном виде, чтобы отдохнуть на пляже. За время, пока 22-летняя должница собиралась с силами, сумма штрафа удвоилась.
Жительница Петербурга, осужденная за вождение в пьяном виде и отказ пройти медицинское освидетельствование, заплатила штраф, так как очень хотела в жаркие страны, сообщают 13 января в
«Сумма долга в 60 000 рублей, а также исполнительский сбор в размере 4200 рублей были погашены в полном объеме. Производство было окончено, а девушка отправилась на отдых — в жаркие страны, как и планировала», — уточнили в