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18:22 (мск), источник: Фонтанка

Петербурженка заплатила 60 тысяч за пьяную езду, чтобы отдохнуть на пляже

Петербурженка заплатила 60 тысяч рублей за вождение в пьяном виде, чтобы отдохнуть на пляже. За время, пока 22-летняя должница собиралась с силами, сумма штрафа удвоилась.

Источник: РИА "Новости"

Жительница Петербурга, осужденная за вождение в пьяном виде и отказ пройти медицинское освидетельствование, заплатила штраф, так как очень хотела в жаркие страны, сообщают 13 января в пресс-службе УФССП по Петербургу. По решению суда девушка была лишена прав на два года и оштрафована на 30 тысяч рублей, однако медлила с оплатой. Приставы решили поторопить должницу опять же через суд, после чего сумма штрафа удвоилась, а в нагрузку девушке ограничили выезд за границу. После этого она появилась в районном отделе.

«Сумма долга в 60 000 рублей, а также исполнительский сбор в размере 4200 рублей были погашены в полном объеме. Производство было окончено, а девушка отправилась на отдых — в жаркие страны, как и планировала», — уточнили в пресс-службе УФССП Петербурга.

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