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18:06 (мск), источник: РИАЦ

В понедельник движение через переезд в Советском районе ограничат

На железнодорожном переезде «8-й км Ельшанка» будут проводить ремонтные работы.

Источник: РИАЦ

С 9 до 14 часов 16 января движение будет организовано по встречной полосе.

Объезд организуют по улицам Электролесовской, Слесарной.

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