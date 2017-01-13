Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинске завершится через две недели

Необычность нынешней эпидемии только в том, что эпидподъем начался гораздо раньше, чем в прошлые годы: обычно он приходится на конец января — февраль. «На сегодня в области идет обычный эпидемический подъем, просто он наступил раньше срока. Как правило, он длится шесть недель. Сегодня идет пятая неделя. Поэтому через две недели опустимся до неэпидемического уровня», — дала предварительный прогноз заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

С начала эпидемического подъема в Челябинске заболело ОРВИ и гриппом около 50 тысяч человек. За четыре дня текущей недели (пятой с момента начала заболеваний) заболело 12,5 тысячи человек, большая часть из которых взрослое население (за предыдущую неделю — 11 тысяч человек, в последнюю неделю декабря — 17 тысяч человек). По прогнозам эпидпорог за текущую неделю будет превышен на 30%.

По словам Светланы Лучининой, по области идет неравномерное нарастание заболеваемости. Самыми быстрыми темпами растет число заболевших в Верхнеуральском, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском Карталинском районах. Муниципалитеты индивидуально принимают решение о введение карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По области лабораторно подтверждены порядка 150 случаев заболевания гриппом. Среди заболевших все непривитые. «По результатам мониторинга на прошедшей неделе 28% из числа выделенных вирусов составил вирус гриппа А3 (Гонконг). Других вирусов гриппа среди больных у нас выделено не было, — уточнила Свтлана Лучинина. — Кроме вирусов гриппа, регистрируются другие негриппозные этиологии вирусов — парагрипп, риновирусная и аденовирусная инфекции.

Как рассказала начальник Управления здравоохранения администрации города Челябинска Наталья Горлова, на сегодняшний день в стационарах города проходит лечение 465 человек, из которых около 280 детей.

Для работы на грипп и ОРВИ перепрофилированы терапии больниц № 11 и № 2 (студенческая). По словам Натальи Горловой, в этом году отмечается в разы меньше тяжелых пациентов. «Тяжелее всего болеют люди, которые не вакцинировались или поздно обратились за медицинской помощью, а также люди, которые имеют серьезные сопутствующие заболевания», — отметила начальник горздрава.

На сегодня в реанимациях городских больницы получают всю необходимую медпомощь двое тяжелых детей. Одна жительница Пласта и десятилетний, непривитой житель Челябинска.

В городе приостановлены занятия в школах по 18 января. Спортивные соревнования на свежем воздухе не отменены. Решение по работе спортивных секций принимают руководители. На олимпиадах введен масочный режим, и заболевшие дети не допускаются до участия.