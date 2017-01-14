Омичи опасаются досок, свисающих с крыши пятиэтажки
Они могут в любой момент рухнуть на прохожих.
Они могут в любой момент рухнуть на прохожих.
Омич опубликовал в паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» фотографию опасно свисающих досок. Снимок был сделан у дома № 11 по улице Добровольского. На нем видно, что с крыши, на которой сейчас идет ремонт, свисают доски.
Из сообщения омича:
— Может это только мое мнение, но мне кажется, что доска не специально так лежит и это довольно опасно.
Пользователь при этом пожелал остаться анонимным. Его фото опасения у омичей не вызвало. Один из комментаторов посчитал, что пятиметровая доска не сможет упасть даже от сильных порывов ветра. Другие же советуют анониму обратиться в управляющую компанию с просьбой убрать свисающие доски.