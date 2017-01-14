Омичи опасаются досок, свисающих с крыши пятиэтажки

Омич опубликовал в паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» фотографию опасно свисающих досок. Снимок был сделан у дома № 11 по улице Добровольского. На нем видно, что с крыши, на которой сейчас идет ремонт, свисают доски.

Из сообщения омича:

— Может это только мое мнение, но мне кажется, что доска не специально так лежит и это довольно опасно.