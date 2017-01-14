13 новосибирцев приставы не пустили в отпуск

На входе в международный терминал, у рамок металлодетекторов был размещён пост судебных приставов, проверявших посетителей на наличие задолженности и вынесенных в их отношении постановлений об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

За новогодние выходные, благодаря круглосуточному дежурству взыскано порядка 540 000 рублей, сообщает пресс-служба УФССП по НСО. Так, один гражданин уплатил 130 000 рублей, чтобы уехать на отдых с семьёй, другой оплатил 54 000, опасаясь, что его остановят пограничники. Не все смогли избавиться от долгов и отправиться в долгожданный отпуск: 13 должников предпочли развернуться и отправиться восвояси. Возможно, у них не нашлось денег.

Как говорят в управлении ФССП, всего желание добровольно провериться на наличие задолженностей и постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации выразили более 700 человек.

Актуальность данных действий подтверждает статистика Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — по итогам 2016 года постановления об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации вынесено в отношении более чем 60 000 должников.

Если говорить о структуре задолженности, то половина граждан, к которым применена подобная мера принудительного исполнения, имеют задолженность по алиментным платежам и кредитам — 13 000 и 17 000 человек соответственно.

Всего за 2016 год, благодаря такой мере принудительного исполнения, как ограничение за пределы Российской Федерации судебные приставы взыскали чуть более 160 000 000 рублей.