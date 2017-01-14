13 новосибирцев приставы не пустили в отпуск
Судебные приставы дежурили в аэропорту Толмачёво с 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.
Судебные приставы дежурили в аэропорту Толмачёво с 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.
На входе в международный терминал, у рамок металлодетекторов был размещён пост судебных приставов, проверявших посетителей на наличие задолженности и вынесенных в их отношении постановлений об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.
За новогодние выходные, благодаря круглосуточному дежурству взыскано порядка 540 000 рублей, сообщает
Как говорят в управлении ФССП, всего желание добровольно провериться на наличие задолженностей и постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации выразили более 700 человек.
Актуальность данных действий подтверждает статистика Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области — по итогам 2016 года постановления об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации вынесено в отношении более чем 60 000 должников.
Если говорить о структуре задолженности, то половина граждан, к которым применена подобная мера принудительного исполнения, имеют задолженность по алиментным платежам и кредитам — 13 000 и 17 000 человек соответственно.
Всего за 2016 год, благодаря такой мере принудительного исполнения, как ограничение за пределы Российской Федерации судебные приставы взыскали чуть более 160 000 000 рублей.