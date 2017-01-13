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19:18 (мск)

События недели в фотографиях

Редакция «Новости Mail.Ru» представляет подборку ярких событий с 7 по 13 января 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

14
фотографий
14
фотографий
14
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Главные кадры недели.

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