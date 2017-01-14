Прогноз погоды на 14 января

Ветер южный, со скоростью около до четырёх метров в секунду. Температура воздуха ночью -14−19 градусов, местами до 20 градусов мороза. Днём -9−14.

В Уфе ночью 14−16 градусов с отметкой минус, на окраинах похолодает до 22. Днём от 10 до 12 градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха от 76 до 90 процентов, атмосферное давление 760−764 миллиметров ртутного столба.