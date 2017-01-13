Омичи не смогли вручную дотолкать троллейбус до депо

Очередное происшествие случилось с общественным транспортом в Омске. Омич Владимир Соколов, работающий водителем троллейбуса, опубликовал видео, на котором запечатлено как несколько мужчин пытаются вручную дотолкать троллейбус до депо.

Машина угодила в большую яму. Троллейбусу помогала выбраться Нива и с десяток людей. Однако в процессе у Нивы оборвался трос, а несколько мужчин не смогли самостоятельно вытолкнуть многотонный троллейбус из выбоины.