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13 января, источник: Om1.ru

Омичи не смогли вручную дотолкать троллейбус до депо

Транспорт угодил в огромную яму, из которой выбраться самостоятельно у него не получилось.

Очередное происшествие случилось с общественным транспортом в Омске. Омич Владимир Соколов, работающий водителем троллейбуса, опубликовал видео, на котором запечатлено как несколько мужчин пытаются вручную дотолкать троллейбус до депо.

Машина угодила в большую яму. Троллейбусу помогала выбраться Нива и с десяток людей. Однако в процессе у Нивы оборвался трос, а несколько мужчин не смогли самостоятельно вытолкнуть многотонный троллейбус из выбоины.

В комментариях пользователи советуют водителям троллейбусов попросить у руководства песка, чтобы в дальнейшем таких проблем избежать. А яма уже считается достопримечательностью."У этой ямы этой зимой юбилей, ровно 50 исполняется. Просто нужно было с разгона залетать, — иронизирует один из пользователей.

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