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20:00 (мск), источник: 112.ua

В Киеве введут ночной маршрут от Оболони до Майдана Независимости

К трем уже существующим ночным троллейбусным маршрутам добавится еще один.

Источник: 112.ua

В Киеве введут еще один троллейбусный маршрут, который будет курсировать ночью. Он соединит Майдан Независимости и Оболонь. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал директор КП «Киевпасстранс» Дмитрий Левченко.

«Мы наблюдаем положительную динамику в развитии ночных маршрутов. Поэтому в планах есть внедрение еще одного ночного троллейбусного маршрута, который соединит Майдан Независимости и улицу Северную», — написал он.

По словам Левченко, самым популярным оказался маршрут с Троещины до Центрального Ж/Д вокзала, за две недели им воспользовались более 2 тыс. пассажиров.

«В целом мы перевезли 3731 пассажира, а на этой неделе — более 2200 пассажиров. Наибольшей популярностью пользуется троллейбусный маршрут № 91н, который связывает жилой массив Троещина с Центральным железнодорожным вокзалом. За 2 недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров», — отметил чиновник.

Напомним, 30 декабря, с 23:00 в Киеве начал курсировать ночной наземный транспорт. Было организовано движение трех ночных троллейбусных маршрутов и одного автобусного. Автобус № 137 курсирует от Центрального ж/д вокзала до ст. м «Харьковская», троллейбус № 91H — от Центрального железнодорожного вокзала до ул. Милославской, троллейбус № 92H — от Железнодорожного вокзала Южный до просп. Свободы, троллейбус № 93H — от станции метро «Площадь Льва Толстого» до ул. Чернобыльской.

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