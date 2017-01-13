Американец нашел лотерейный билет на миллион долларов
Американец нашел потерянный лотерейный билет, выигравший миллион долларов. Об этом сообщает агентство UPI.
Американец нашел потерянный лотерейный билет, выигравший миллион долларов. Об этом сообщает агентство UPI.
Житель штата Орегон Джомел Паниса (Joemel Panisa) отыскал конверт с купленным в прошлом январе билетом, когда разбирал бумаги в офисе во время снегопада.
Паниса вспомнил, что по телевизору рассказывали о крупном выигрыше в лотерею, за которым так никто и не явился. Он проверил свою находку и обнаружил, что стал обладателем миллиона долларов.
Для того чтобы получить выигрыш, у него оставались считанные дни. 17 января 2017 года его деньги были бы переданы в Фонд экономического развития Орегона.
Представители лотереи утверждают, что за шесть лет ее существования настолько большой выигрыш получили только четыре человека.
11 января сообщалось, что семеро россиян, купивших в почтовых отделениях лотерейные билеты, в канун Нового года выиграли по миллиону рублей.