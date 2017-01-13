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20:20 (мск), источник: ТАСС

СМИ: автор романа «Изгоняющий дьявола» скончался в возрасте 89 лет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Американский писатель и сценарист, автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти скончался в четверг в США на 90-м году жизни.

Источник: Reuters

Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Причина смерти писателя не уточняется.

Уильям Питер Блэтти родился в 1928 году в Нью-Йорке в семье выходцев из Ливана. Учился в католической и иезуитской школах, окончил Джорджтаунский университет и Университет Джорджа Вашингтона. Экзорцизмом заинтересовался еще в студенческие годы и затронул эту тему в своей дипломной работе.

Литературная деятельность Блэтти началась в конце 1950-х гг., а первый роман «Какой путь в Мекку, Джек» он опубликовал в 1959 году.

Свой самый известный роман «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist) Блэтти написал в 1971 году. В 1974 году одноименный фильм, снятый по сюжету книги, получил две премии «Оскар» и четыре премии «Золотой глобус». После триумфа «Изгоняющего дьявола» Блэтти писал в основном романы, в которых присутствуют демоны и нестандартные обороты человеческой психики.

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