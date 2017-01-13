СМИ: автор романа «Изгоняющий дьявола» скончался в возрасте 89 лет

Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Причина смерти писателя не уточняется.

Уильям Питер Блэтти родился в 1928 году в Нью-Йорке в семье выходцев из Ливана. Учился в католической и иезуитской школах, окончил Джорджтаунский университет и Университет Джорджа Вашингтона. Экзорцизмом заинтересовался еще в студенческие годы и затронул эту тему в своей дипломной работе.

Литературная деятельность Блэтти началась в конце 1950-х гг., а первый роман «Какой путь в Мекку, Джек» он опубликовал в 1959 году.