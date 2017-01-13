СМИ: автор романа «Изгоняющий дьявола» скончался в возрасте 89 лет
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Американский писатель и сценарист, автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти скончался в четверг в США на 90-м году жизни.
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Американский писатель и сценарист, автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти скончался в четверг в США на 90-м году жизни.
Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.
Причина смерти писателя не уточняется.
Уильям Питер Блэтти родился в 1928 году в
Литературная деятельность Блэтти началась в конце 1950-х гг., а первый роман «Какой путь в Мекку, Джек» он опубликовал в 1959 году.
Свой самый известный роман «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist) Блэтти написал в 1971 году. В 1974 году одноименный фильм, снятый по сюжету книги, получил две премии «Оскар» и четыре премии «Золотой глобус». После триумфа «Изгоняющего дьявола» Блэтти писал в основном романы, в которых присутствуют демоны и нестандартные обороты человеческой психики.