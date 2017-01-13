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20:56 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Умер бывший министр торговли БССР Николай Макаед

В Минске 13 января умер бывший министр торговли БССР Николай Александрович Макаед, передает TUT.BY.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Николай Александрович Макаед возглавлял Министерство торговли БССР в 1981—1987 годах. С 1987 по 1991 годы занимал должность заместителя председателя Совета Министров.

На работу в Минский горпищеторг поступил в 1957 году. Начинал с должности товароведа, потом стал старшим инспектором по торговле. В 1961-м был переведен на работу в управление торговли Минского горисполкома.

В Министерстве торговли БССР трудился с 1975 года, сначала заместителем министра, а затем с 1981 по 1987 гг. — министром.

Прощание с Николаем Александровичем Макаедом пройдет в понедельник, 16 января, в КЗ Минск с 10.00 до 13.00.

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